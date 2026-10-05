Filtran imágenes de la gramilla de El Campín después de los conciertos de BTS

En redes sociales se han difundido imágenes de cómo luce la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín después de los dos conciertos de BTS realizados en Bogotá el 2 y 3 de octubre de 2026, como parte de su gira Arirang.

Las fotografías comenzaron a llamar la atención de los usuarios, especialmente por el aspecto que presentan algunos sectores de la cancha después de las dos jornadas de conciertos, el montaje de la gigantesca estructura y el movimiento que implicó la realización de los espectáculos.

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Sin embargo, las imágenes que se han filtrado no permiten confirmar que la gramilla haya sufrido daños. Hasta el momento tampoco se han conocido imágenes oficiales por parte de El Campín que permitan establecer cuál es el estado definitivo de la cancha después de los eventos.



Por eso, cualquier interpretación sobre un posible deterioro debe tomarse con cautela. La apariencia que se observa en algunas fotografías podría estar relacionada con el proceso de protección utilizado para este tipo de eventos y con las condiciones propias de una gramilla que permaneció cubierta durante el desarrollo de los conciertos.



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Así protegen la gramilla para los grandes conciertos

Para realizar espectáculos de gran formato en un estadio de fútbol, la gramilla debe contar con una protección especial que ayude a reducir el impacto generado por las estructuras, el tránsito de personas y las actividades necesarias para montar y desmontar el escenario.

En este tipo de eventos se utilizan cubiertas especiales y pisos plásticos de alta resistencia, instalados sobre la superficie antes de la llegada del público y del montaje principal.

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Estas protecciones buscan evitar que el peso de las estructuras y el movimiento constante sobre la cancha tengan un impacto directo sobre el césped.

En el caso de los conciertos de BTS, la presencia de una estructura de grandes dimensiones y la asistencia de más de 100.000 personas durante las dos jornadas hicieron necesario este tipo de preparación.

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Una vez termina el espectáculo, comienza otra etapa: la revisión y recuperación de la superficie.

La gramilla puede presentar después de un evento de estas características señales superficiales propias del uso, como zonas comprimidas o cambios en su apariencia. Esto no significa necesariamente que exista un daño permanente.

De hecho, este tipo de desgaste superficial puede ser tratado rápidamente mediante diferentes labores de mantenimiento.

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¿Cómo recuperan la gramilla después de un concierto?

Después de un evento masivo, el terreno puede entrar en un proceso de recuperación que incluye trabajos como aireación, nivelación, riego y aplicación de fertilizantes.

Los conciertos del grupo surcoreano requirieron el montaje de una gran estructura sobre la cancha y la instalación de elementos destinados a proteger la superficie. Una vez terminadas las presentaciones, estos elementos deben ser retirados para comenzar el proceso de recuperación.

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La presencia de miles de personas durante las dos fechas también supone un reto para cualquier cancha que sea utilizada como escenario de un espectáculo musical.

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Aun así, no es correcto afirmar a partir de las imágenes filtradas que la gramilla de El Campín quedó dañada. Lo que sí se puede señalar es que las fotografías muestran el estado de algunos sectores después de los conciertos y han generado preguntas entre quienes siguen de cerca las condiciones de la cancha.

Por ahora, no existe un reporte oficial de El Campín acompañado de imágenes que permita confirmar cómo quedó completamente la gramilla.

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Mientras se conocen nuevos detalles, las fotografías continúan circulando en redes sociales y han despertado curiosidad entre los asistentes a los conciertos y los aficionados al fútbol que quieren saber qué ocurrió con la cancha después de las dos fechas de BTS.

La gramilla, como ocurre después de este tipo de eventos, deberá pasar por las labores de mantenimiento correspondientes antes de volver a utilizarse en el calendario deportivo.

Así luce a esta hora el gramado del Campín tras la doble fecha de BTS en Bogotá. https://t.co/PBHnJt4Y6Q — Actualidad Cardenal 🦁🇲🇨 (@InfoCardenal10) October 5, 2026