"Tienen que pagar el pasaje y bañarse": Postura de Juan David Quintero sobre Transmilenio

El uso del TransMilenio volvió a estar en el centro de la agenda capitalina tras las declaraciones del concejal Juan David Quintero durante su paso por la mesa de trabajo de El Klub de La Kalle.

En la charla el funcionario expuso una posición bastante firme respecto a la presencia y comportamiento de los habitantes de calle dentro de Transmilenio.

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¿Qué propone el concejal Juan David Quintero sobre los habitantes de calle en Transmilenio?

El concejal aclaró desde el primer momento que la intención de su planteamiento no es prohibir que los habitantes de calle se suban a los buses de Bogotá.



Por el contrario, recalcó que cualquier persona tiene derecho a movilizarse en el sistema articulado, siempre y cuando lo haga bajo las mismas condiciones y obligaciones exigidas al resto de la ciudadanía.

Entre los requisitos fundamentales expuestos por el concejal en El Klub de La Kalle, destaca el cumplimiento de pautas de higiene personal como bañarse antes de abordar y, de manera indispensable, realizar el pago efectivo del pasaje.

De igual forma, Quintero enfatizó que no se debe permitir el ingreso con costales grandes llenos de basura o material reciclable, ni se debe tolerar que las personas se queden dormidas dentro de las unidades.

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Para fundamentar su postura, el cabildante señaló que la evasión del pago mediante el ingreso colado suele estar acompañada de episodios de inseguridad dentro de las estaciones.

En ese sentido, mencionó que existen registros de más de 30 agresiones por parte de habitantes de calle contra usuarios del sistema al momento de colarse o intimidar a los pasajeros.

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A su juicio, la falta de control deteriora la experiencia de usuario y genera un ambiente de zozobra dentro de los vehículos.

¿Cómo pagarían el pasaje los habitantes de calle según el concejal Quintero?

Ante la inquietud de los presentadores en la entrevista sobre la viabilidad económica de su propuesta, Quintero sostuvo que los habitantes de calle sí disponen de recursos diarios para costear su transporte.

Según explicó el munícipe, estas personas obtienen dinero a través de la recolección y venta del reciclaje que extraen al romper bolsas de basura en las vías públicas.

No obstante, el concejal advirtió sobre un fenómeno de instrumentalización en el que algunas bodegas de reciclaje explotan las adicciones de esta población pagándoles montos inferiores por el material reciclado.

Por este motivo, remarcó que la solución no es permitir el ingreso gratuito sin control a Transmilenio, sino desplegar una política de atención humanitaria integral.

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En esa línea, planteó que entidades distritales como el Idipron y la Secretaría de Integración Social deben liderar procesos de rehabilitación efectivos que ayuden a estas personas a salir de la condición de calle.

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Quintero criticó la tendencia histórica de desplazar el problema entre sectores —como ocurrió tras la intervención del antiguo Cartucho hacia el Bronx, y de allí a la calle sexta o al canal de los Comuneros— e insistió en que se requiere atención de fondo en lugar de permitir la consolidación de cambuches o el funcionamiento ilícito de pagadiarios.

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¿Cuáles son las otras normas de convivencia exigidas para Transmilenio en la entrevista?

Para el concejal, recuperar la experiencia del usuario en Transmilenio requiere infraestructura adecuada y aplicación rigurosa de la ley sin excepciones populistas.

Durante la entrevista en La Kalle, puso como ejemplo el Metro de Medellín, en donde la tasa de colados es prácticamente nula debido a la cultura ciudadana y a las sanciones aplicadas a quienes evaden el pago.

Asimismo, Quintero sugirió la instalación prioritaria de puertas en las 150 estaciones de Transmilenio para reducir la evasión.

En materia de equidad de género, el concejal respaldó la propuesta de implementar vagones exclusivos para mujeres —mencionando el modelo del «vagón púrpura» de Ciudad de México— para prevenir el acoso y garantizar espacios seguros para las usuarias.

