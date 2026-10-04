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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Pico y placa para carros híbridos en Bogotá: hasta cuándo tendrán la excepción

Pico y placa para carros híbridos en Bogotá: hasta cuándo tendrán la excepción

Si tienes un carro híbrido, hay una fecha que debes tener en el radar. Esto dijo Galán sobre el futuro de la excepción en Bogotá.

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¿Carros híbridos tendrán Pico y Placa?
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Los conductores de vehículos híbridos y eléctricos que circulan por Bogotá tienen actualmente una excepción a la restricción de pico y placa. Sin embargo, el futuro de este beneficio ya genera preguntas entre quienes cuentan con este tipo de vehículos y entre quienes están pensando en adquirir uno.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó recientemente qué ocurre con esta medida y hasta cuándo está contemplada dentro de las normas de la ciudad. Por ahora, no existe una decisión para eliminarla antes del plazo establecido.

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¿Hasta cuándo tendrán excepción de pico y placa los carros híbridos?

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La excepción para los vehículos híbridos y eléctricos está incluida en el Plan de Desarrollo de Bogotá. De acuerdo con lo explicado por Galán, la medida está contemplada hasta el 31 de diciembre de 2027.

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Esto significa que, por ahora, los vehículos que cumplen con las condiciones establecidas pueden seguir circulando sin la restricción general de pico y placa durante ese periodo. La Secretaría Distrital de Movilidad mantiene a los vehículos eléctricos e híbridos dentro del esquema de excepciones, sujeto a las condiciones y registros correspondientes.

La discusión está principalmente en lo que pueda ocurrir después de esa fecha. Galán explicó que una eventual ampliación de la excepción no dependerá de su administración, ya que su periodo como alcalde termina el 31 de diciembre de 2027.

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Por eso, la decisión sobre mantener, modificar o eliminar el beneficio después de ese momento quedaría en manos de la siguiente administración distrital y de las decisiones que correspondan frente a la normativa vigente.

El tema ha generado debate en Bogotá porque estos vehículos fueron promovidos como una alternativa con menores emisiones frente a los carros convencionales. Al mismo tiempo, quienes cuestionan la excepción señalan que, aunque tengan una tecnología diferente, continúan ocupando espacio en las vías y aportando al tráfico de la ciudad.

Por ahora, esas posiciones hacen parte de una discusión que podría continuar en los próximos años. Lo que está definido actualmente es que la excepción tiene como referencia el final de 2027.

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