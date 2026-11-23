Tres mujeres fueron encontradas sin vida dentro de un apartamento ubicado en el barrio El Moral, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hallazgo se produjo este lunes 23 de noviembre, luego de que varios vecinos alertaran a las autoridades por los fuertes olores que provenían del inmueble desde hacía varios días.

De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición cuando los uniformados ingresaron a la vivienda.

Publicidad

La situación generó preocupación entre los residentes del conjunto residencial, quienes habían notado las condiciones inusuales alrededor del apartamento.



Las primeras versiones indican que las mujeres tendrían entre 50 y 70 años. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido oficialmente sus identidades ni se conocen detalles concluyentes sobre lo que ocurrió dentro de la vivienda.



El caso quedó en manos de las autoridades, que adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos.

Puedes leer: Murió el bebé de reconocida actriz: lo despidió con dolorosas palabras en redes sociales



¿Quiénes eran las tres mujeres encontradas sin vida en Bogotá?

Uno de los principales interrogantes que tienen ahora las autoridades está relacionado con la identidad de las tres mujeres.

La información preliminar, conocida por CityTV, señala que las víctimas tendrían edades entre los 50 y los 70 años. No obstante, todavía se adelantan los procedimientos necesarios para establecer plenamente quiénes eran y confirmar sus datos personales.

Publicidad

Tampoco se han entregado detalles oficiales que permitan determinar qué relación existía entre ellas, cuánto tiempo llevaban en el apartamento o cuáles fueron las circunstancias que rodearon sus fallecimientos.

Por ahora, estos aspectos hacen parte de las investigaciones que buscan reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda del barrio El Moral.

Publicidad

Puedes leer: Persona termina debajo del Tren de la Sabana en Bogotá: video muestra la emergencia



Autoridades investigan el hallazgo de los tres cuerpos en Usaquén

Luego del descubrimiento, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso. Entre las tareas pendientes están la identificación de las víctimas y la determinación de las circunstancias en las que se produjeron sus fallecimientos.

El hecho ocurrió en Usaquén, una de las localidades del norte de Bogotá, y llamó la atención por las condiciones en las que fueron encontrados los tres cuerpos.

Hasta el momento, la información disponible es preliminar y no permite establecer una causa de muerte ni confirmar cuánto tiempo llevaban las mujeres dentro del apartamento.

Las autoridades deberán avanzar en los procedimientos de identificación y en la recolección de elementos que permitan conocer qué sucedió en el inmueble.

Publicidad

Mientras tanto, el hallazgo mantiene la atención sobre el barrio El Moral, donde la alerta de los vecinos por los fuertes olores terminó llevando a las autoridades hasta la vivienda en la que fueron encontradas las tres mujeres.