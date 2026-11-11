Persona termina debajo del Tren de la Sabana en Bogotá: video muestra la emergencia

Una persona terminó debajo del Tren de la Sabana durante un accidente registrado este miércoles 11 de noviembre de 2026 en el norte de Bogotá.

La emergencia ocurrió en la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, donde unidades de socorro llegaron para atender al lesionado y las autoridades comenzaron a regular el tráfico.

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La situación llamó la atención de quienes transitaban por este sector de la capital, especialmente por las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales.



En los videos se observa la presencia de ciudadanos que se acercaron a los rieles para intentar auxiliar a la persona afectada, mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia.



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De acuerdo con la información preliminar, el lesionado sería un hombre que quedó atrapado debajo de la formación ferroviaria. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido oficialmente las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La emergencia generó movimiento en este punto de Usaquén, donde fue necesaria la presencia de organismos de atención para realizar las labores correspondientes y facilitar el procedimiento de rescate.

#BOGOTÁ. Unidades de emergencia atienden a esta hora un accidente que involucra al Tren de la Sabana y deja un lesionado en la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, mientras las autoridades evalúan la situación y regulan el tráfico en la zona. https://t.co/zdmApqMxA3 — SrBacca 🐮 (@SrBacca) November 11, 2026

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¿Qué pasó con el Tren de la Sabana en Bogotá?

El accidente se presentó en inmediaciones de la carrera 9 con calle 185, en el norte de la ciudad. Según los primeros reportes, una persona resultó lesionada después de quedar debajo del Tren de la Sabana.

Aunque inicialmente se conoció que el hombre habría quedado atrapado sobre los rieles, las causas del incidente todavía no han sido confirmadas por las autoridades.

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Por ahora, tampoco se ha entregado un reporte oficial detallado sobre las condiciones de salud de la persona afectada. Los organismos de emergencia acudieron al lugar para prestarle asistencia, mientras se desarrollaban las labores necesarias para atender la situación.

La presencia de los equipos de socorro y de las autoridades obligó a realizar controles en la movilidad del sector, con el propósito de facilitar el trabajo de quienes atendían la emergencia.