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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Videos del accidente: tragedia en túnel de la vía Buenaventura deja varios muertos

Videos del accidente: tragedia en túnel de la vía Buenaventura deja varios muertos

Revelan los reportes y videos del accidente en la vía Buenaventura. Un choque entre una buseta de Expreso Palmira y una niñera en el túnel 6 dejó cuatro muertos.

Videos del accidente en vía Buenaventura hoy: choque en túnel de El Naranjo
Organismos de socorro y autoridades de tránsito atendieron la emergencia en el túnel del sector El Naranjo, en la vía que comunica a Buenaventura con Buga.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Las imágenes y videos del accidente ocurrido este lunes en el corredor vial que comunica a Buenaventura con Buga estremecen al Valle del Cauca.

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El grave siniestro vial se registró hacia el mediodía en el túnel número 6, ubicado en el sector conocido como El Naranjo, dejando un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y siete heridas.

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En las grabaciones difundidas por testigos y conductores que transitaban por la zona minutos después del impacto, se observa la magnitud de la colisión.

Un bus de servicio intermunicipal de la empresa Expreso Palmira, que cubría la ruta entre el puerto de Buenaventura y la ciudad de Cali, quedó con su parte frontal completamente destruida tras chocar de frente contra un tractocamión tipo niñera que transportaba vehículos. En el hecho también se vio involucrada una motocicleta.

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El reporte oficial de las autoridades en el túnel de El Naranjo

De acuerdo con el informe preliminar entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Valle del Cauca, el siniestro tuvo lugar exactamente en el kilómetro 54+700 de la vía.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a una posible invasión de carril por parte del vehículo de carga pesada, que habría intentado realizar una maniobra prohibida de adelantamiento al interior del túnel.

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Los organismos de socorro, ambulancias y unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al sitio tras los llamados de emergencia. En los registros audiovisuales captados por los viajeros se evidencia la angustia de los sobrevivientes y las complejas labores de rescate para extraer a los pasajeros que quedaron atrapados entre las latas retorcidas del vehículo de transporte público.

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Víctimas mortales y estado de los heridos

Las autoridades confirmaron que tres personas perdieron la vida de manera instantánea en el lugar del impacto, mientras que una cuarta víctima falleció minutos después mientras recibía atención médica en el hospital del municipio de Dagua.

Entre los fallecidos identificados oficialmente se encuentran Luis Felipe Domínguez, quien conducía el microbús de Expreso Palmira, Jaime Rodallega Mosquera y una menor de apenas 20 meses de edad.

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Por su parte, las siete personas que resultaron lesionadas, incluido el conductor de la motocicleta y una pasajera cuyo pronóstico es reservado, fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales de Dagua y Buenaventura para recibir atención especializada.

Cierre total en la vía Buenaventura–Buga

Debido a la gravedad del siniestro, la presencia de combustible derramado en la calzada y las diligencias de inspección técnica de los cuerpos por parte de la criminalística, la Policía de Carreteras ordenó el cierre total del corredor vial en el tramo comprendido entre Loboguerrero y Buenaventura.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los transportadores de carga y viajeros particulares tomar rutas alternas o abstenerse de transitar por el sector mientras las grúas retiran los vehículos siniestrados y se restablece de forma segura la movilidad hacia el principal puerto del Pacífico colombiano.

En redes sociales se han viralizado varios videos sensibles compartidos por usuarios que muestran detalles de esta situación. Sin embargo, debido a la delicadeza y sensibilidad de las imágenes, en La Kalle hemos decidido no reproducirlas. Si deseas ver el contenido, puedes consultarlo en ESTE LINK, bajo tu propia responsabilidad.

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