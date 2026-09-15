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La Kalle  / Noticias  / Salud y Bienestar  / Tips para identificar si estás entrando en un ataque de pánico; 3 claves para controlarlo

Tips para identificar si estás entrando en un ataque de pánico; 3 claves para controlarlo

Si sientes que el corazón se te sale y que el aire no te alcanza, intentar razonar no funcionará porque tu cerebro lógico se encuentra desactivado. Conoce los tres movimientos corporales de respuesta inmediata.

Síntomas de un ataque de pánico y técnicas físicas para aliviar la ansiedad extrema
Síntomas de un ataque de pánico y técnicas físicas para aliviar la ansiedad extrema
Foto: Gemini
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Si alguna vez has experimentado taquicardia, sudoración, temblor en las manos, mareos o la aterradora sensación de que no puedes completar el ciclo de respiración, sabes que la mente se llena de inmediato con el pensamiento catastrófico de que vas a morir o a asfixiarte.

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La psicóloga argentina Marina Mammoliti, autora del libro Frena tu cabeza, explicó en El Klub de La Kalle que en un nivel 10 de ansiedad (el punto máximo de crisis), la corteza prefrontal del cerebro se apaga por completo.

Esta zona es la encargada de razonar, procesar la lógica y regular las emociones. Por esta razón, repetirte frases como "cálmate, no pasa nada" o intentar pensar fríamente resulta totalmente inútil durante el pico de la crisis.

Al no disponer del razonamiento, la única vía efectiva para recuperar el control es actuar directamente sobre el cuerpo.

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¿Cómo detener un ataque de pánico rápidamente con el plan de emergencia corporal?

Para bajar la intensidad de la crisis desde lo físico, existe un protocolo de primeros auxilios corporales compuesto por tres herramientas de acción inmediata:

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  1. Agua helada o fría en el rostro y las manos: Aplicar agua muy fría directamente en la cara o lavarse las manos con ella genera un impacto térmico inmediato que ayuda a reducir el subidón de ansiedad en el organismo.
  2. Respiración con exhalación prolongada (técnica 3-6): La respiración es la herramienta por excelencia para alterar la química cerebral con rapidez. Inhala durante 3 tiempos y exhala durante 6 tiempos. Al hacer que la exhalación sea el doble de larga que la inhalación, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de enviar la señal de relajación al cuerpo.
  3. Movimiento físico para quemar cortisol: Debido a que el cuerpo acumula una alta descarga de cortisol durante la crisis, necesita ponerse en movimiento. Saltar o realizar jumping jacks (saltos con tijera) permite quemar activamente esa hormona de estrés desbordada.

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Marina Mammoliti aclara además que intentar "combatir" la ansiedad a la fuerza o erradicarla por completo es un error que produce el "efecto del oso blanco": cuanto más luchas por no pensar en la crisis, con mayor fuerza reaparece el pensamiento obsesivo. La ansiedad no se combate; se acepta y se entrena la autorregulación física.

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Cómo identificar si estás en un ataque de pánico

Un ataque de pánico representa el punto más alto de la ansiedad y suele manifestarse de manera muy repentina.

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En tan solo 10 a 15 segundos, el cuerpo emite señales claras como taquicardia, temblor en las manos, sudoración, mareo y la aterradora sensación de no poder completar el ciclo de respiración, lo que genera el pensamiento de asfixia o muerte.

Cuando la ansiedad alcanza su nivel máximo (nivel 10), la corteza prefrontal del cerebro se apaga por completo, imposibilitando el uso del razonamiento o la lógica para calmarse. Por esta razón, la psicóloga Marina Mammoliti explica que para bajar la crisis es indispensable actuar directamente sobre el cuerpo mediante tres herramientas físicas de emergencia:

    ¿Qué hacer para ayudar a alguien que está sufriendo un ataque de pánico?

    Si te encuentras acompañando a un familiar, amigo o compañero durante un episodio de ansiedad extrema, el procedimiento correcto requiere seguir pasos precisos para no entorpecer su proceso:

    • Reducir los estímulos del entorno: Lo primero que debes hacer es llevar a la persona a un sitio alejado de ruidos fuertes, música o luces intensas, ya que la sobrecarga sensorial empeora la respuesta del sistema nervioso.
    • Ofrecer corregulación y contacto físico: El ser humano se corrige con el otro. Puedes tomar a la persona de las manos y guiarla para que realice el ciclo de respiración pausada contigo.
    • Transmitir mensajes de seguridad realistas: Recuérdale de forma firme y pausada que está atravesando un ataque de pánico, que la crisis va a pasar y que nadie muere a causa de un ataque de pánico. Aunque el cerebro intente convencer a la persona de lo contrario, el ataque no es letal.
    • Comprender la curva del ataque: Un ataque de pánico funciona igual que una ola del mar: nace, alcanza su pico máximo de intensidad y, al cabo de 15 a 20 minutos, se extingue por sí solo. Mantener la calma y acompañar a la persona durante esos minutos permitirá que su cuerpo vuelva de forma gradual a la normalidad.
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