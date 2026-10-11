¡Tu app se disfraza! El truco oculto para activar el modo 'Halloween' en WhatsApp

Si eres fanático de la noche de brujas, debes saber que existe un truco ideal para personalizar tu teléfono. En esta guía te enseñaremos cómo activar el modo Halloween en WhatsApp para que sorprendas a todos tus amigos con una interfaz completamente tenebrosa.

Cabe destacar que no se trata de una actualización oficial de Meta, sino de un método de personalización 100% seguro utilizando herramientas externas y las propias configuraciones del sistema. A continuación, te explicamos el proceso detallado para transformar tus chats.

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Paso 1: Cambia el fondo de pantalla de tus chats

El primer paso para sumergirte en la temática es adaptar el entorno visual donde escribes a diario.



Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo móvil y dirígete a la sección de Ajustes o Configuración. Selecciona la opción que dice Chats. Toca directamente en Fondo de pantalla y luego pulsa en Cambiar. Aquí tienes dos alternativas geniales: escoge un fondo oscuro predeterminado o selecciona Colores sólidos para aplicar un tono negro profundo o naranja calabaza. Si buscas un nivel superior de personalización, descarga previamente una imagen de diseños de Halloween (como murciélagos, fantasmas o cementerios) de bancos de imágenes gratuitos y súbela desde tu galería.

Paso 2: Transforma el ícono de WhatsApp con Nova Launcher

Para modificar el aspecto externo de la app en tu pantalla de inicio, los usuarios de Android pueden recurrir a los lanzadores de sistema.



Ve a la tienda de aplicaciones Google Play Store y descarga Nova Launcher. Abre la herramienta y configúrala como el launcher predeterminado de tu teléfono móvil. Ingresa a tu navegador web favorito y busca "ícono de WhatsApp Halloween PNG". Descarga el diseño que más te guste, asegurándote de que tenga fondo transparente (como una calabaza o un sombrero de bruja). Regresa a tu pantalla de inicio, mantén presionado el logo de WhatsApp durante un par de segundos y selecciona la opción de Editar (representada comúnmente por un lápiz). Toca el recuadro del ícono, accede a tus fotos guardadas y selecciona la imagen alusiva que acabas de descargar. Ajusta el tamaño si es necesario, guarda los cambios y ¡listo!

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modo 'Halloween' en WhatsApp

Si en algún momento deseas regresar al aspecto original de tu dispositivo, el proceso es sumamente sencillo. Solo debes desinstalar Nova Launcher desde los ajustes de tu sistema operativo y toda la interfaz se restaurará de forma automática en un segundo.

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Ya no tienes excusas para quedarte fuera de las festividades. Sigue este tutorial de personalización y dale a tu plataforma de mensajería un toque único, divertido y espeluznante en un abrir y cerrar de ojos.