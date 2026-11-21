La llegada de una nueva jornada de Black Friday, prevista para el próximo viernes 27 de noviembre, marca uno de los momentos comerciales más esperados del año en Colombia. Durante esta fecha, millones de consumidores buscan descuentos y promociones tanto en establecimientos físicos como en plataformas de comercio electrónico.

Sin embargo, el aumento de las transacciones virtuales también representa una oportunidad para los delincuentes informáticos, que buscan aprovechar el interés por las ofertas para engañar a los compradores, robar sus datos personales y acceder a su información financiera.

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¿Qué puede pasar durante el Black Friday?

La intensidad de las compras por internet y la urgencia por aprovechar promociones de corta duración generan un escenario propicio para la aparición de estafas digitales.

Ante esta situación, la iniciativa CiberPaz del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) destacó que la prevención y la educación en seguridad digital deben ser prioridades durante esta temporada comercial.

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De acuerdo con cifras de Asobancaria, el sistema financiero colombiano registra en promedio 43 ciberataques por segundo. Esta frecuencia de intentos de intrusión evidencia la importancia de adoptar medidas de protección al realizar operaciones en internet.

¿Cuáles son los principales fraudes que pueden presentarse en internet?

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Entre las modalidades más utilizadas por los delincuentes informáticos se encuentra la creación de páginas web falsas que imitan la apariencia, los colores y la tipografía de reconocidas tiendas. El objetivo es engañar a los consumidores para que ingresen sus datos personales y financieros al momento de realizar una supuesta compra.

Asimismo, los estafadores utilizan canales de mensajería instantánea como WhatsApp, correos electrónicos y anuncios en redes sociales para difundir promociones fraudulentas. Estos mensajes suelen incentivar las compras inmediatas mediante enlaces que pueden conducir a sitios engañosos, facilitar el robo de información bancaria o provocar la instalación de programas maliciosos.

Recomendaciones para no ser víctima de fraude electrónico

Para reducir el riesgo de sufrir una estafa durante el Black Friday, los especialistas recomiendan aplicar varias medidas de seguridad antes y durante cada transacción:

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