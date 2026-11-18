El estreno de GTA 6 pone a prueba el almacenamiento de las consolas de actual generación. Rockstar Games ha confirmado que el archivo de descarga exige entre 210 GB y 212 GB de espacio disponible, incluyendo las actualizaciones previas al lanzamiento.

Esta cifra convierte a Grand Theft Auto VI en uno de los videojuegos más pesados de la historia y obliga a millones de jugadores a hacer limpieza urgente en sus discos duros antes de viajar a Vice City.

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¿Cuánto pesa GTA 6 en cada consola?

Aunque la descarga base es similar en ambas plataformas, el tamaño final varía ligeramente debido a los parches de día uno y la arquitectura de cada sistema:



PlayStation 5 (PS5 / PS5 Slim / PS5 Pro): Ocupa aproximadamente 210 GB .

Ocupa aproximadamente . Xbox Series X y Xbox Series S: Exige 212 GB de almacenamiento.

Exige de almacenamiento. Margen recomendado: Los expertos aconsejan dejar al menos 240 GB o 250 GB libres para que la consola pueda descomprimir archivos y descargar futuras actualizaciones sin errores de instalación.

Si ya tienes el juego descargado y quieres adelantarte al estreno oficial en Colombia, revisa nuestra guía paso a paso sobre cómo activar el truco de Nueva Zelanda en PS5 y Xbox para entrar antes a GTA 6



El problema de la Xbox Series S y la PS5 original

El impacto de estos 212 GB no afecta por igual a todos los modelos de consolas en el mercado:



Xbox Series S (modelo de 512 GB): Es la consola más afectada. Debido al espacio que reserva el sistema operativo, este modelo solo ofrece unos 364 GB reales utilizables . Esto significa que GTA 6 consumirá más del 58 % de toda la capacidad disponible , obligando a desinstalar casi cualquier otro título pesado.

Es la consola más afectada. Debido al espacio que reserva el sistema operativo, este modelo solo ofrece unos . Esto significa que , obligando a desinstalar casi cualquier otro título pesado. PlayStation 5 original (825 GB): Con cerca de 667 GB libres para el usuario, el juego de Rockstar absorberá alrededor del 32 % del disco interno.

Cómo liberar espacio rápido antes de instalar GTA VI

Para evitar bloqueos durante la descarga en tu consola, sigue estos pasos según tu plataforma:



En PlayStation 5: Ve a Configuración > Almacenamiento > Almacenamiento de consola > Juegos y aplicaciones. Selecciona los títulos que ya no uses y elimínalos, o muévelos a un disco duro externo USB. En Xbox Series X|S: Entra a Mis juegos y aplicaciones > Administrar > Liberar espacio. Allí podrás detectar complementos pesados o juegos antiguos listos para borrar.

(Recuerda que GTA 6 debe instalarse obligatoriamente en el SSD interno o en una tarjeta de expansión oficial de alta velocidad; no funciona desde discos duros externos USB tradicionales).



Una vez que tengas el juego instalado, te recomendamos guardar nuestra guía con el truco de dinero infinito y la lista de códigos de GTA 6 para cuando completes las misiones principales.

Además, mientras termina la descarga de los 212 GB, puedes unirte a la tendencia viral y aprender cómo hacer tu foto estilo Grand Theft Auto (GTA) con IA gratis para compartirla en tus redes sociales.