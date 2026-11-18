El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA 6) está programado por Rockstar Games para este jueves 19 de noviembre de 2026 a la medianoche según la hora local de cada país.

Sin embargo, gracias a la diferencia horaria, miles de jugadores en Latinoamérica aplican hoy el famoso truco de Nueva Zelanda para jugar GTA 6 antes de que el reloj marque las 12:00 a. m. en su territorio.

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¿Por qué funciona este método y a qué hora se habilita?

A diferencia de otros videojuegos con estreno simultáneo global, GTA VI se desbloquea de forma escalonada por husos horarios.



Como Nueva Zelanda es uno de los primeros países en recibir el nuevo día, su medianoche equivale a las 6:00 a. m. de este miércoles 18 de noviembre en Colombia, Perú y Ecuador (5:00 a. m. en México y 8:00 a. m. en Argentina y Chile). Esto significa que los usuarios que configuren su consola en esa región tienen hasta 18 horas de acceso anticipado.



Cómo configurar la región en Nueva Zelanda en Xbox para jugar GTA 6 antes.

Paso a paso para activar el truco en Xbox Series X|S

El procedimiento es directo y gratuito únicamente en consolas Xbox (siempre que ya tengas el juego comprado y predescargado):



Enciende tu consola y abre el menú de Configuración. Ingresa al apartado Sistema y luego selecciona Idioma y ubicación. En la casilla de Ubicación, cambia tu país actual por Nueva Zelanda. Selecciona Reiniciar ahora para que la consola aplique el cambio horario y abre el juego.

Captura oficial de Grand Theft Auto VI que muestra a los protagonistas Lucía Caminos y Jason Duval equipado. Crédito: Rockstar Games / Take-Two Interactive.

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¿Qué pasa en PlayStation 5 (PS5)?

En las consolas de PlayStation, el proceso es mucho más complejo.

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Sony vincula las licencias digitales al país elegido al crear el perfil y no permite cambiar la región de una cuenta existente.

La única alternativa consiste en crear un usuario nuevo con dirección en Nueva Zelanda y volver a comprar el juego dentro de esa tienda regional usando tarjetas de regalo en dólares neozelandeses.

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Advertencias y riesgos antes de hacerlo

Aunque muchos jugadores utilizan este cambio de ubicación sin problemas en lanzamientos grandes, es importante tener en cuenta tres puntos clave:

