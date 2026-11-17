El cantante Cris Valencia habló en detalle sobre los procedimientos quirúrgicos estéticos a los que se sometió recientemente. Lo hizo durante una entrevista en El Klub de La Kalle, donde explicó cuáles fueron las intervenciones, por qué inicialmente se oponía a modificar su apariencia y qué factores influyeron en su decisión.

Durante la conversación, el artista también se refirió a la influencia de su entorno profesional y a las razones personales que lo llevaron a cambiar de opinión frente a las cirugías.

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¿Por qué se operó Cris Valencia?

Al ser consultado sobre los procedimientos estéticos que se realizó, el intérprete confirmó ante los micrófonos cuáles fueron las partes de su rostro que decidió modificar. En concreto, mencionó: "orejas y nariz".

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Sin embargo, el cantante explicó que inicialmente no tenía intención de someterse a este tipo de intervenciones. Sobre su postura antes de entrar al quirófano, manifestó: "De hecho, yo no quería operarme, pero pues ya me operé y me gustó".

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Al profundizar en las razones que lo llevaron a cambiar de opinión, Valencia recordó que su resistencia a modificar su apariencia estaba relacionada con una experiencia sentimental y con la etapa de su vida en la que comenzó a ganar popularidad en las redes sociales.

"Sentía yo que... no quiero cambiar mi imagen porque yo en algún momento conquisté una persona que es esa persona especial y yo no tenía esa cirugía, yo no tenía, yo no era reconocido, yo no tenía plata, yo no tenía nada", afirmó durante la entrevista.

De esta manera, explicó que inicialmente valoraba el hecho de haber conquistado a esa persona especial antes de alcanzar reconocimiento público y una posición económica diferente.

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¿Qué más comentó Cris Valencia sobre sus cambios físicos?

Al hablar de los factores que finalmente influyeron en su decisión, el creador de contenido hizo referencia a su entorno profesional y a las estrategias de marketing.

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Cuando le preguntaron directamente quién lo había convencido de realizarse los retoques estéticos, señaló a El High y mencionó la influencia del marketing. Sobre este asunto, expresó: "El High por el marketing, por la... o sea, bueno, pero yo acepté ya. No hay que echarle la... ni nada, claro, yo acepté, ya eso fue lo que...".

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Pese a reconocer la influencia de su entorno laboral, el cantante dejó claro que la decisión final fue personal y que asumió la responsabilidad de someterse a las intervenciones.

En cuanto a su percepción actual, Valencia aseguró que está satisfecho con los resultados y que, por ahora, no contempla realizarse nuevos procedimientos estéticos. Durante la conversación manifestó: "La verdad soy muy conforme, a mi niña le gusta. Ya de que yo me veo, yo digo: bueno, si yo un 10 de 10, soy un 100 de 10".

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Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de sufrir algún golpe que pudiera afectar su nariz después de la cirugía, respondió con una frase particular: "Yo he recibido tantos golpes de la vida que ya sé cómo recibirlos", comentó el cantante en El Klub de La Kalle.