El cantante y creador de contenido Cris Valencia reveló, durante una entrevista con El Klub de La Kalle, que habría sido víctima de una presunta agresión física por parte de integrantes de la Policía Nacional en Medellín.

De acuerdo con su testimonio, los hechos habrían ocurrido al interior de un calabozo de la estación de Policía del sector de La Candelaria, después de un procedimiento de retención.

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¿Qué dijo Cris Valencia sobre lo ocurrido?

La situación salió a relucir cuando le preguntaron al artista por las marcas de golpes que tenía en el rostro. Ante la inquietud sobre el origen de las lesiones, Valencia aseguró: “Me llevaron al calabozo y los tombos me pegaron. Denuncia pública”.

Durante la conversación, aclaró que, aunque se presentó un altercado antes de su retención, las agresiones que denuncia habrían ocurrido cuando ya se encontraba dentro de las instalaciones policiales.

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Asimismo, manifestó su inconformidad con el procedimiento realizado por los uniformados y cuestionó el uso de la fuerza y las medidas de sujeción empleadas durante su traslado.

“Primero que todo, no tenía por qué llevarme al calabozo. Yo tengo un video completísimo en donde me suben, donde yo no estoy ejerciendo violencia, no estoy haciendo gran cosa y, sin embargo, deciden ponerme los grilletes y llevarme”, declaró el intérprete.

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Al ser consultado sobre su estado durante la intervención policial, el creador de contenido reconoció que había consumido bebidas alcohólicas: “Tenía licorcito también encima”.

¿Qué más comentó Cris Valencia sobre lo ocurrido?

Al hablar sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales o disciplinarias contra los funcionarios que participaron en el procedimiento en La Candelaria, Cris Valencia aseguró que cuenta con pruebas de lo sucedido, aunque reconoció que todavía no ha formalizado una denuncia.

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“Yo tengo pruebas, pero no tengo abogados”, respondió cuando le preguntaron si ya había presentado una denuncia ante las autoridades correspondientes.

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Hasta el momento, durante la entrevista, el artista no confirmó haber presentado una denuncia formal ni mencionó si las autoridades se habían pronunciado sobre lo ocurrido. Por ahora, sus declaraciones corresponden a la versión que entregó públicamente sobre el procedimiento policial. Sin embargo, no se han presentado pruebas que permitan corroborar los hechos que relató el creador de contenido.

Cris Valencia habló de su actividad en redes sociales

Además de referirse al presunto episodio con los uniformados, el creador de contenido habló sobre su trabajo en plataformas digitales como TikTok, donde realiza transmisiones en vivo y diferentes dinámicas de interacción con sus seguidores.

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Frente a los comentarios que recibe por este tipo de actividades y la monetización de sus transmisiones, Valencia defendió su labor y destacó el alcance que ha conseguido en el entorno digital.

“Nosotros ya hacemos parte del medio, afortunada o desafortunadamente... ya somos entretenimiento”, expresó. También reveló que durante algunas jornadas de transmisión, de aproximadamente cuatro horas, ha llegado a generar hasta 1.700 dólares gracias a los aportes de los usuarios.