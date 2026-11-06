"Todo fue planeado": Yana Karpova expone chats y revela la verdad sobre Cris Valencia

La creadora de contenido Yana Karpova encendió las redes sociales tras publicar un video en el que manifestó su molestia porque, según afirmó, Cris Valencia sigue mencionando su nombre para promocionar su música.

En su publicación, aseguró que nunca existió una relación sentimental con el cantante y explicó que el contenido que compartieron hacía parte de un acuerdo previo: "Todo fue planeado... entre nosotros dos nunca hubo una relación sentimental, nunca tuvimos una relación, teníamos un contenido previo".

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¿Qué dicen los chats que Yana Karpova compartió?

Para respaldar su versión, la influencer mostró capturas de conversaciones en las que, supuestamente, acordaron cómo simular el noviazgo. También compartió mensajes que habría intercambiado con Westcol antes de la primera transmisión en vivo en la que comenzó a tomar fuerza la historia de su supuesto romance.

Además, Yana le envió un contundente mensaje al artista y le pidió dejar atrás la polémica: "Ya tiene que superar el tema y encontrar otro tema de conversación". La modelo también anticipó que Cris Valencia podría lanzar nuevas acusaciones en su contra, pero aseguró que no piensa responder.

Las declaraciones se volvieron polémica entre los internautas; mientras algunos respaldaron a la creadora de contenido por mostrar las conversaciones, otros cuestionaron sus intenciones y señalaron que busca mantenerse vigente. Por ahora, el cantante no se pronunció sobre las pruebas que expuso Karpova.

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¿Por qué Yana Karpova decidió revelar los chats sobre Cris Valencia?

Al explicar por qué decidió pronunciarse, la creadora de contenido aseguró que está cansada de escuchar comentarios sobre su intimidad y de que el cantante siga mencionándola en sus transmisiones en vivo: "Yo simplemente quiero ponerle fin a esta historia".

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También insistió en que no busca involucrarse en nuevas polémicas y que su intención es aclarar lo ocurrido: "Yo ya tengo mi vida, yo ni me acordaba de esta persona, pero me parece injusto que esa persona salga y hable cosas horribles sobre mí todo el tiempo".

¿Cómo fue la presunta relación entre Yana Karpova y Cris Valencia?

La presunta relación entre la modelo y el cantante comenzó a inicios de 2025 en Medellín, durante un stream con Westcol. Desde ese instante, ambos captaron la atención de varios internautas al compartir constantes mensajes y apariciones públicas que sus fans asumieron reales.

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En marzo de 2025, Cris Valencia sorprendió a Yana Karpova durante la dinámica de congelados de un reality y le pidió abandonar el concurso por su supuesta relación. Sin embargo, a finales de ese mes se reportó el fin de su supuesto romance, en medio de rumores y distanciamiento.

Video que puedes ver: Pasó de ser Cris Valencia a Cris Violencia