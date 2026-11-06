Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
AVANCES CASO ANA LUCÍA
MEJORES CDT
EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "Todo fue planeado": Yana Karpova expone chats y revela la verdad sobre Cris Valencia

"Todo fue planeado": Yana Karpova expone chats y revela la verdad sobre Cris Valencia

La influencer mostró capturas de pantalla de las conversaciones que probarían que su romance con el cantante nunca existió y respondió a las dudas del público.

Yana Karpova y Cris Valencia en fotografía de archivo tras revelarse las capturas de chats que prueban que su relación fue planeada
Yana Karpova reveló capturas de pantalla que probarían que su romance con Cris Valencia fue planeado, respondiendo a la polémica desatada en redes
Captura de pantalla: @cami_dani17 mejorada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

La creadora de contenido Yana Karpova encendió las redes sociales tras publicar un video en el que manifestó su molestia porque, según afirmó, Cris Valencia sigue mencionando su nombre para promocionar su música.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

En su publicación, aseguró que nunca existió una relación sentimental con el cantante y explicó que el contenido que compartieron hacía parte de un acuerdo previo: "Todo fue planeado... entre nosotros dos nunca hubo una relación sentimental, nunca tuvimos una relación, teníamos un contenido previo".

Publicidad

Últimas noticias

Fotografía de referencia de Isabella Ladera y Yina Calderón luego de que la empresaria defendiera a la modelo tras las críticas por el video con su hija Mía
Farándula

Yina Calderón sale en defensa de Isabella Ladera; le 'tiró' a famosas "pasadas de moda"

El cantante y abogado Peter Manjarrés durante una entrevista en cabina de radio hablando de su profesión
Farándula

La poco conocida profesión de Peter Manjarrés que aún disfruta: “Yo soy más de práctica”

Puedes leer: Video: Cris Valencia estuvo involucrado en riña callejera durante fiestas; terminó herido

¿Qué dicen los chats que Yana Karpova compartió?

Para respaldar su versión, la influencer mostró capturas de conversaciones en las que, supuestamente, acordaron cómo simular el noviazgo. También compartió mensajes que habría intercambiado con Westcol antes de la primera transmisión en vivo en la que comenzó a tomar fuerza la historia de su supuesto romance.

Además, Yana le envió un contundente mensaje al artista y le pidió dejar atrás la polémica: "Ya tiene que superar el tema y encontrar otro tema de conversación". La modelo también anticipó que Cris Valencia podría lanzar nuevas acusaciones en su contra, pero aseguró que no piensa responder.

Te puede interesar:

cris-valencia-indirecta-kris-r.jpg
Farándula

"Ese bebé ya lleva el ADN”: la fuerte pulla de Cris Valencia a Kris R

María Isabel Villa y Westcol en imagen alusiva a las indirectas en redes sociales sobre su antigua relación
Farándula

¿Aún no la olvida? La contundente indirecta de María Isabel Villa que salpica a Westcol

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Las declaraciones se volvieron polémica entre los internautas; mientras algunos respaldaron a la creadora de contenido por mostrar las conversaciones, otros cuestionaron sus intenciones y señalaron que busca mantenerse vigente. Por ahora, el cantante no se pronunció sobre las pruebas que expuso Karpova.

Publicidad

¿Por qué Yana Karpova decidió revelar los chats sobre Cris Valencia?

Al explicar por qué decidió pronunciarse, la creadora de contenido aseguró que está cansada de escuchar comentarios sobre su intimidad y de que el cantante siga mencionándola en sus transmisiones en vivo: "Yo simplemente quiero ponerle fin a esta historia".

Publicidad

Puedes leer: Westcol cometió un error y le vaciaron la tarjeta; ley haría que el banco le reembolse

También insistió en que no busca involucrarse en nuevas polémicas y que su intención es aclarar lo ocurrido: "Yo ya tengo mi vida, yo ni me acordaba de esta persona, pero me parece injusto que esa persona salga y hable cosas horribles sobre mí todo el tiempo".

¿Cómo fue la presunta relación entre Yana Karpova y Cris Valencia?

La presunta relación entre la modelo y el cantante comenzó a inicios de 2025 en Medellín, durante un stream con Westcol. Desde ese instante, ambos captaron la atención de varios internautas al compartir constantes mensajes y apariciones públicas que sus fans asumieron reales.

Publicidad

En marzo de 2025, Cris Valencia sorprendió a Yana Karpova durante la dinámica de congelados de un reality y le pidió abandonar el concurso por su supuesta relación. Sin embargo, a finales de ese mes se reportó el fin de su supuesto romance, en medio de rumores y distanciamiento.

Video que puedes ver: Pasó de ser Cris Valencia a Cris Violencia

Publicidad

Relacionados

Chismes de famosos

Viral

Westcol