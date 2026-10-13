Video: Cris Valencia estuvo involucrado en riña callejera durante fiestas; terminó herido

En redes sociales comenzaron a circular varios videos en los que el artista Cris Valencia aparece en medio de una riña, una situación que generó polémica entre los internautas. Ante la repercusión de las imágenes, el cantante decidió explicar lo ocurrido durante una entrevista en el pódcast Norte Noticias Caldas, donde contó cómo comenzó el altercado y qué habría motivado la agresión.

Las grabaciones muestran momentos de tensión en las calles del departamento de Caldas, mientras varias personas intentan intervenir para detener el enfrentamiento. La difusión del material despertó inquietud entre los usuarios, pues inicialmente no se conocían los motivos que desencadenaron el episodio ni las circunstancias en las que ocurrió.

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¿Por qué golpearon a Cris Valencia en las Fiestas del Agua de Pácora?

El artista relató que la agresión comenzó de manera repentina mientras caminaba por el lugar del evento. Según su versión, se desplazaba por una zona concurrida cuando sintió el primer impacto: “Yo iba pasando por una carpa, y pues había muchos jóvenes”.

En medio del relato, Cris Valencia detalló la acción inicial que desató la riña, señalando que: "Obviamente, fanáticos de Westcol, y yo iba pasando con mi equipo de trabajo y alguien me metió un calvazo (...) Yo estaba buscando responsable".

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La situación escaló rápidamente a golpes directos cuando otros personas se involucraron en la disputa. El cantante afirmó que reaccionó para defenderse ante los repetidos ataques: “se metieron en la vuelta (...) un pelado dizque pegándome en la cara (...) le metí un cabezazo”.

Varias personas grabaron el momento con sus celulares y dejaron en evidencia cómo el artista fue acorralado mientras le jalaban la ropa. En las imágenes también se observa a algunos testigos intentando calmar los ánimos e intervenir para separar al grupo y evitar que el enfrentamiento escalara.

esta es la tercera vez que cascan a Cris Violencia https://t.co/jGTx5ogD8b — BogotáMagAvax (@BogotaMagAvax) October 13, 2026

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¿Qué dijo Cris Valencia tras la riña?

El cantante relacionó lo ocurrido con seguidores del streamer Westcol, con quien mantuvo una relación profesional en el pasado. Según explicó, tras alejarse del creador de contenido, comenzó a recibir comentarios y a enfrentar roces con algunos sectores de su audiencia.

Tras la difusión de las imágenes, Cris Valencia publicó varios videos en sus redes sociales en los que aparece compartiendo con sus seguidores en Pácora. El artista agradeció las muestras de cariño, pero no se refirió directamente a la riña, lo que generó dudas entre los internautas sobre cuándo ocurrieron los hechos.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer y dividieron opiniones entre muestras de apoyo y comentarios irónicos. Algunos defendieron al artista con mensajes como “¿Por qué no dejan a ese parcero sano? No le hace daño a nadie”, mientras otros cuestionaron la relación del caso con el streamer: “¿Qué tiene que ver lo de Westcol?”.

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Hasta el momento, no se conoce información sobre posibles acciones judiciales posteriores por parte de las autoridades locales ni del equipo del cantante. Entretanto, el influencer continúa trabajando en su carrera musical.

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