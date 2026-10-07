Robot casi noquea de un puño a Westcol y Blessd ni por enterado; el video es viral

Westcol terminó en el piso después de acercarse a uno de los robots que adquirió junto a Blessd. El streamer estaba haciendo una transmisión en vivo cuando decidió interactuar con el robot y, en medio del momento, recibió un inesperado puño que sorprendió a todos.

El video rápidamente llamó la atención en redes sociales, especialmente por la fuerza con la que se observa el golpe y por la reacción de Blessd, quien inicialmente pensó que su amigo simplemente estaba jugando.

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Westcol se encontraba junto al cantante cuando quiso bailar e interactuar con el robot. Lo que parecía ser un momento de diversión terminó de una manera completamente diferente cuando el humanoide lanzó un movimiento que alcanzó al streamer y provocó que terminara en el piso.



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Mientras Westcol intentaba incorporarse después del impacto, Blessd parecía no dimensionar inicialmente lo que acababa de pasar y tomó la situación como si se tratara de una broma.



El video comenzó a circular rápidamente y generó comentarios de usuarios que no podían creer que el robot hubiera terminado golpeando al streamer durante una transmisión.

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¿Por qué Westcol y Blessd tienen robots humanoides?

Más allá del curioso momento que protagonizaron durante el stream, los robots tienen una razón relacionada con uno de los proyectos más llamativos de Westcol.

El streamer y Blessd adquirieron estos robots humanoides de última generación con la intención de utilizarlos en un combate tecnológico durante la próxima edición de Stream Fighters 5.

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El evento de boxeo amateur creado por Westcol está programado para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá y tendrá una novedad: por primera vez incluirá una pelea protagonizada por robots.

La idea es que, en lugar de que Westcol y Blessd sean quienes se enfrenten directamente en el ring, cada uno pueda programar y controlar su propio robot humanoide para participar en el combate.

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El concepto recuerda a la película Gigantes de Acero, donde robots son utilizados para protagonizar enfrentamientos mientras sus operadores están detrás de la acción.

Por eso, los robots que ahora aparecen en los contenidos de Westcol y Blessd no serían simplemente un elemento para llamar la atención en sus transmisiones. También forman parte del proyecto que ambos preparan para Stream Fighters 5.

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