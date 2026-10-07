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VIDEO: Adulto mayor se aferró a su bicitaxi para evitar que se lo llevaran en una grúa

Las autoridades realizaron un operativo en Soacha para combatir el transporte informal, verificar documentos y condiciones de seguridad de los bicitaxis y organizar la movilidad del municipio.

Adulto mayor se aferró desesperadamente a un bicitaxi
Adulto mayor se aferró a un bicitaxi durante un operativo contra el transporte informal en Soacha.
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Un adulto mayor protagonizó una llamativa escena durante un operativo contra el transporte informal en Soacha, Cundinamarca, cuando se aferró desesperadamente a un bicitaxi que estaba siendo retirado por las autoridades.

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El hecho ocurrió en medio de los controles que se vienen adelantando en el municipio para ejercer mayor vigilancia sobre el transporte informal y organizar la movilidad en diferentes sectores.

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Los operativos son adelantados por la Alcaldía de Soacha, la Secretaría de Movilidad, la Policía y el Ejército, como parte de las acciones para combatir el transporte informal y regularizar el tránsito en el municipio.

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El procedimiento que quedó registrado en video generó todo tipo de reacciones entre los ciudadanos que presenciaron la escena. En las imágenes se observa al adulto mayor intentando evitar que el bicitaxi fuera retirado, mientras varias personas permanecían alrededor siguiendo lo que estaba ocurriendo.

La situación también terminó generando tensión en el sector de Terreros, donde trabajadores informales protagonizaron protestas y bloqueos que afectaron la movilidad.

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¿Por qué realizan operativos contra los bicitaxis en Soacha?

Los controles adelantados por las autoridades no responden únicamente a una decisión de retirar vehículos de las calles. Según las razones entregadas por la administración municipal, estas intervenciones buscan controlar las condiciones en las que funcionan algunos servicios de transporte informal y verificar que los vehículos cumplan con las exigencias establecidas.

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Uno de los puntos señalados es la falta de documentación requerida. Durante los operativos, las autoridades han evidenciado que varios de los vehículos inmovilizados operarían por fuera de la regulación y no contarían con los documentos legales exigidos por la normativa vigente para transitar y prestar este tipo de servicios.

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Otro de los argumentos está relacionado con las condiciones de seguridad. La Secretaría de Movilidad ha señalado que algunos de estos vehículos no cumplirían con estándares mínimos de seguridad mecánica o de protección, una situación que podría representar riesgos tanto para los pasajeros como para quienes conducen estos vehículos.

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La administración municipal también plantea que los controles hacen parte de una estrategia para recuperar el orden y organizar el espacio vial en Soacha.

Dentro de este plan también se encuentra la intención de mitigar el mototaxismo y el transporte ilegal con motor, además de responder a las solicitudes de ciudadanos que han pedido una mayor presencia de las autoridades en las calles.

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