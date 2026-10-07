Cae ficha clave en caso de Jhon ‘Calzones’ y revelan su “tarea” en muerte del exalcalde

La investigación por la muerte de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon 'Calzones’, tuvo un nuevo avance este miércoles 7 de octubre, luego de que las autoridades capturaran en Tunja, Boyacá, a un segundo hombre señalado de estar relacionado con el ataque que acabó con la vida del exalcalde de Yopal, Casanare.

El procedimiento fue realizado por agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con integrantes de la Policía Nacional. Las labores de seguimiento permitieron ubicar al sospechoso en la capital boyacense, donde fue detenido para responder por su presunta participación en los hechos.

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De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, el hombre habría cumplido una función específica antes del ataque: presuntamente movilizó al adolescente señalado de disparar contra Torres. Esta hipótesis hace parte del proceso que busca establecer cómo se desarrollaron los hechos y quiénes habrían intervenido en ellos.



Durante la captura, las autoridades incautaron un teléfono celular y dos tarjetas SIM. Estos elementos serán examinados como parte de las diligencias investigativas, pues podrían aportar información sobre las comunicaciones y los movimientos relacionados con el caso.



¿Qué habría hecho el segundo capturado en el caso de Jhon ‘Calzones’?

El papel que le atribuyen al detenido es uno de los puntos centrales de este nuevo avance. Según la información conocida sobre la investigación, el hombre no sería señalado directamente de efectuar los disparos, sino de haber transportado al menor de edad que presuntamente ejecutó el ataque contra el exalcalde.

La Fiscalía deberá presentar al capturado ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Seccional de Casanare tiene previsto imputarle los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Será durante el desarrollo del proceso judicial cuando se conozcan los elementos que sustentan las acusaciones y la versión del detenido frente a los señalamientos. Por ahora, su presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.

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Así ocurrió el ataque contra el exalcalde de Yopal

Jhon Jairo Torres murió el martes 29 de septiembre de 2026, después de sufrir un ataque con arma de fuego en una finca de su propiedad, conocida como La Selvita, en la zona rural de Yopal.

Según la información entregada sobre el caso, el exmandatario recibió varios impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un centro médico. Sin embargo, la gravedad de las heridas provocó su muerte.

En el desarrollo de las pesquisas, un adolescente de 17 años fue capturado y señalado de ser quien habría disparado contra Torres. De acuerdo con el contexto entregado sobre el proceso, el menor habría llegado al lugar como parrillero de una motocicleta que figuraba como robada.

Ofrecían hasta $80 millones por información del caso

La búsqueda de respuestas también estuvo acompañada de una recompensa de hasta 80 millones de pesos para quienes entregaran información que permitiera avanzar en la identificación y ubicación de los responsables del ataque, de acuerdo con los datos suministrados sobre el caso.

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Antes de su muerte, Torres había denunciado amenazas a través de sus redes sociales, según el contexto conocido. Este antecedente hace parte de los aspectos que rodean la investigación, aunque corresponde a las autoridades establecer si existe una relación entre esas advertencias y lo ocurrido en la finca.