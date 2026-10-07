Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MUERE PIERO
ARRIENDOS DESDE $360 MIL
POLÉMICA CAMILO CIFUENTES

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Cae ficha clave en caso de Jhon ‘Calzones’ y revelan su “tarea” en muerte del exalcalde

Cae ficha clave en caso de Jhon ‘Calzones’ y revelan su “tarea” en muerte del exalcalde

La captura de un segundo señalado en el caso de Jhon ‘Calzones’ abre una nueva etapa en la investigación. Esto se sabe de su presunto papel.

¿Qué habría hecho el segundo capturado en el caso de Jhon ‘Calzones’?
La captura de un segundo señalado en el caso de Jhon ‘Calzones’ busca esclarecer el presunto traslado del menor relacionado con el ataque contra el exalcalde de Yopal.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La investigación por la muerte de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon 'Calzones’, tuvo un nuevo avance este miércoles 7 de octubre, luego de que las autoridades capturaran en Tunja, Boyacá, a un segundo hombre señalado de estar relacionado con el ataque que acabó con la vida del exalcalde de Yopal, Casanare.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El procedimiento fue realizado por agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con integrantes de la Policía Nacional. Las labores de seguimiento permitieron ubicar al sospechoso en la capital boyacense, donde fue detenido para responder por su presunta participación en los hechos.

Publicidad

Últimas noticias

Las últimas palabras de la abuelita de 72 años antes de morir: su hija la encontró en grave estado
Judiciales

Caso Blanca Emery Pardo: esto alcanzó a decir cuando su hija la encontró tras el abuso

Así fue encontrada la abuelita de 72 años: murió tras una grave agresión
Judiciales

Así fue encontrada por su hija abuelita de 72 años: murió tras sufrir abuso

Puedes leer: Aparece video de Jhon ‘Calzones’ en su finca: ¿presagió su muerte?
De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, el hombre habría cumplido una función específica antes del ataque: presuntamente movilizó al adolescente señalado de disparar contra Torres. Esta hipótesis hace parte del proceso que busca establecer cómo se desarrollaron los hechos y quiénes habrían intervenido en ellos.

Durante la captura, las autoridades incautaron un teléfono celular y dos tarjetas SIM. Estos elementos serán examinados como parte de las diligencias investigativas, pues podrían aportar información sobre las comunicaciones y los movimientos relacionados con el caso.

Te puede interesar

Muere la única hija de Paquita la del Barrio de forma repentina
Farándula

Muere la única hija de Paquita la del Barrio de forma repentina: ¿qué le pasó?

Las últimas palabras de la abuelita de 72 años antes de morir: su hija la encontró en grave estado
Judiciales

Caso Blanca Emery Pardo: esto alcanzó a decir cuando su hija la encontró tras el abuso

¿Qué habría hecho el segundo capturado en el caso de Jhon ‘Calzones’?

El papel que le atribuyen al detenido es uno de los puntos centrales de este nuevo avance. Según la información conocida sobre la investigación, el hombre no sería señalado directamente de efectuar los disparos, sino de haber transportado al menor de edad que presuntamente ejecutó el ataque contra el exalcalde.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La Fiscalía deberá presentar al capturado ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Seccional de Casanare tiene previsto imputarle los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Publicidad

Será durante el desarrollo del proceso judicial cuando se conozcan los elementos que sustentan las acusaciones y la versión del detenido frente a los señalamientos. Por ahora, su presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Puedes leer: Revelan segundo video: otro ángulo de los disparos contra Jhon ‘Calzones' en su finca

Publicidad

Así ocurrió el ataque contra el exalcalde de Yopal

Jhon Jairo Torres murió el martes 29 de septiembre de 2026, después de sufrir un ataque con arma de fuego en una finca de su propiedad, conocida como La Selvita, en la zona rural de Yopal.

Según la información entregada sobre el caso, el exmandatario recibió varios impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un centro médico. Sin embargo, la gravedad de las heridas provocó su muerte.

En el desarrollo de las pesquisas, un adolescente de 17 años fue capturado y señalado de ser quien habría disparado contra Torres. De acuerdo con el contexto entregado sobre el proceso, el menor habría llegado al lugar como parrillero de una motocicleta que figuraba como robada.

Ofrecían hasta $80 millones por información del caso

La búsqueda de respuestas también estuvo acompañada de una recompensa de hasta 80 millones de pesos para quienes entregaran información que permitiera avanzar en la identificación y ubicación de los responsables del ataque, de acuerdo con los datos suministrados sobre el caso.

Publicidad

Antes de su muerte, Torres había denunciado amenazas a través de sus redes sociales, según el contexto conocido. Este antecedente hace parte de los aspectos que rodean la investigación, aunque corresponde a las autoridades establecer si existe una relación entre esas advertencias y lo ocurrido en la finca.

Relacionados

Muertes extrañas

Fiscalía

CTI