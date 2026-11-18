El fallecimiento de Alicia Graham, ocurrido el 17 de agosto de 2021, volvió a estar en el foco de las autoridades luego de que su familia adelantara una investigación privada que permitió recuperar un documento clínico fundamental. A esto se suman nuevos datos que han surgido alrededor de su muerte.

Inicialmente, el deceso de la mujer fue atribuido a causas naturales. Sin embargo, la posterior localización de un informe de laboratorio habría reorientado las hipótesis sobre lo sucedido. Además, se conoció un audio en el que Alicia manifestaba que, presuntamente, la estaban envenenando.

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Actualmente, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones relacionadas con dos hechos ocurridos en un mismo entorno familiar. Por un lado, está el proceso por la muerte de dos menores de edad, quienes habrían sido envenenadas con frambuesas contaminadas con talio, caso por el que fue capturada Zulma Guzmán.



Por otro lado, se encuentra la investigación por la muerte de Alicia Graham. Sobre este último caso, David Espinoza, representante legal de sus familiares, habló en el programa Mañanas Blu y aseguró que existen indicios de un posible envenenamiento con talio que, según explicó, no habrían sido considerados inicialmente.



El documento que habría desaparecido en el caso de Alicia Graham

De acuerdo con el relato del abogado, durante la hospitalización de Alicia Graham en la Clínica Santa Fe, una médica tratante ordenó una prueba toxicológica para determinar si había presencia de talio en su organismo. Las muestras fueron tomadas y enviadas a un laboratorio especializado, que habría confirmado la presencia de esta sustancia.

“Lo que hoy sabemos es que la doctora que la atendió ordenó el examen, le tomaron las muestras en la Clínica Santa Fe, se envió al laboratorio, el laboratorio lo tramitó, obtuvo los resultados y que, una vez los obtuvo, los mandó al correo electrónico de la Clínica Santa Fe”, explicó Espinoza.

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Sin embargo, según la versión del representante legal, aunque el laboratorio habría enviado los resultados a la institución médica, el informe nunca fue incorporado a la historia clínica de Alicia y permaneció sin ser localizado durante años.

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El abogado señaló que la ausencia de este resultado habría impedido que el personal médico conociera oportunamente el posible envenenamiento. Por esta razón, sostuvo que la muerte fue tramitada como un fallecimiento por causas naturales y que posteriormente se realizó la cremación del cuerpo.

“El resultado de ese examen fue positivo... pero nunca se allegó a la historia clínica, se desapareció en su momento y hoy logramos recolectarlo”, afirmó.

Asimismo, indicó que la Fiscalía investiga qué ocurrió con el correo electrónico enviado por el laboratorio y si el documento fue ocultado o simplemente no fue tenido en cuenta por la institución médica.

Se conocieron nuevas pruebas ante la Fiscalía, incluyendo audios en el caso de Alicia Graham Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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¿Cómo avanza la investigación por la muerte de Alicia Graham?

Por otro lado, se conoció que, días antes de su fallecimiento, Alicia había contratado a un investigador privado y solicitado a varios de sus allegados que se sometieran a pruebas de polígrafo.

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La representación legal también aclaró que, aunque Juan de Bedout, esposo de la víctima, figura dentro de las personas investigadas, hasta el momento no existe una decisión judicial que le atribuya responsabilidad por el presunto envenenamiento.

Las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios para esclarecer las circunstancias de la muerte de Alicia Graham y determinar si hubo responsabilidades penales.