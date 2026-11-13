Sale a la luz duro audio de Alicia Graham, mamá de una de las niñas envenenadas con talio

Continúan apareciendo detalles sobre el caso de las dos menores de edad que murieron por intoxicación con talio en abril de 2025. Esta vez, se conoció una grabación de Alicia Graham, madre de una de las niñas, en la que asegura que estaba siendo víctima de un nuevo episodio de envenenamiento.

Las grabaciones hacen parte de un paquete de pruebas procesales que permanece bajo reserva y que fue revelado por el diario El Tiempo. Ahora, las autoridades buscan establecer su origen y determinar cómo se relacionan con el caso.

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¿Qué menciona el audio de Alicia Graham?

En una de las grabaciones, enviada a sus allegados el 29 de julio de 2021, Alicia Graham manifestó que estaba siendo víctima de un nuevo episodio de envenenamiento. “Otra vez me están envenenando”, se escucha decir a la mujer.

De acuerdo con la información conocida, este audio podría modificar la hipótesis inicial, que contemplaba un consumo accidental de la sustancia tóxica antes de un viaje a Europa. Cabe recordar que, antes de su fallecimiento, Graham solicitó la contratación de personal de investigación privada y la realización de pruebas de polígrafo a personas de su entorno cercano.

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Alicia Graham falleció el 17 de agosto de 2021, con un diagnóstico oficial de cáncer. Sin embargo, tras conocerse las grabaciones, sus hermanos, Carlos y Cristina Graham Sardi, presentaron un requerimiento formal ante el fiscal 41 de la Seccional de Vida para solicitar que se investigue a su esposo, Juan de Bedout Vargas.

Antecedentes del caso y el proceso contra Zulma Guzmán

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Los nuevos elementos se relacionan con el expediente por la muerte de dos menores de edad y la tentativa de homicidio de otros dos adolescentes en Bogotá, hechos ocurridos en abril de 2025. Las víctimas habrían consumido frambuesas con chocolate contaminadas con talio.

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Por estos hechos, la justicia adelanta un proceso contra la empresaria Zulma Guzmán, señalada en la investigación por su presunta participación en el caso. Según la información conocida, la empresaría sostuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout.

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La empresaria permanece privada de la libertad en Londres, a la espera de que avance el trámite de extradición. Luego de no comparecer a una citación virtual convocada para el 9 de noviembre de 2026 por la fiscal Elsa Reyes, la diligencia judicial fue aplazada para marzo de 2027, debido a la congestión de sus frentes jurídicos.

Entre los elementos recolectados durante la investigación figuran frascos con talio, guantes y un disfraz hallados en un casillero asignado a Zulma Guzmán en el club El Nogal.

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Frente a las solicitudes de la familia Graham para que se acumulen los procesos y se investigue la conducta de Juan de Bedout, su abogado penalista, Fabio Humar, manifestó que su cliente está a disposición de las autoridades judiciales para entregar la información que sea requerida en el marco de las investigaciones.

Por ahora, la Fiscalía deberá establecer el origen de las filtraciones y determinar si existen elementos suficientes para profundizar en las nuevas hipótesis relacionadas con la intoxicación y muerte de Alicia Graham.