Caso Blanca Emery Pardo: esto alcanzó a decir cuando su hija la encontró tras el abuso

“No quiero”. Esas fueron, según el relato de su familia, las últimas palabras que Blanca Emery Pardo, una mujer de 72 años, alcanzó a pronunciar cuando su hija Marisol la encontró en un terreno de difícil acceso, en la vereda Plazuelas, de San Bernardo, Nariño.

La adulta mayor había salido de su vivienda el 29 de agosto, como acostumbraba hacerlo, con una ruana y un machete para dirigirse a un potrero de su propiedad y recoger leña. Sin embargo, pasaron las horas y Blanca no regresó a casa.

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Su hija Marisol llegó durante la tarde para visitarla y, al no encontrarla, comenzó a buscarla por la vereda. En ese momento, uno de sus principales temores era que su mamá hubiera sufrido una caída debido a las condiciones del terreno y a que recientemente había tenido un accidente en casa en el que se había fracturado un brazo.



Pero la búsqueda terminó con un escenario completamente diferente al que la familia imaginaba.



Marisol encontró a su madre en un lugar de difícil acceso, en condiciones muy delicadas y sin prendas que la cubrieran. De acuerdo con el testimonio entregado por la familia, Blanca estaba en estado de shock, presentaba signos de violencia y sufría hipotermia.

Fue entonces cuando la hija pidió ayuda para poder sacar a la mujer del lugar. Vecinos de la zona acudieron y colaboraron en el traslado utilizando cobijas.

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“No quiero”: las palabras que Blanca alcanzó a pronunciar

En medio de la angustia, Blanca apenas podía comunicarse. Según el relato de sus familiares, la mujer repetía una corta frase mientras permanecía en el suelo: “No quiero”.

Para sus hijos, esas palabras quedaron como uno de los recuerdos más dolorosos de las últimas horas de vida de su madre.

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Jenny Pulido, otra de las hijas de Blanca, contó posteriormente cómo recibió la noticia y cómo fue la llegada de la mujer al centro médico. Según su testimonio, la condición de la adulta mayor era tan delicada que incluso algunos integrantes del personal de salud se quebraron al verla.

“Hasta los enfermeros que atendieron a mi mamá lloraban en el estado en que la llevaron”, relató Jenny durante una entrevista con Noticias Caracol.

En medio de la atención médica, los profesionales habrían identificado signos que, de acuerdo con el relato familiar, serían compatibles con una posible agresión de carácter sexual. Este aspecto quedó sujeto a la investigación correspondiente y no debe entenderse como un hecho establecido mientras no existan resultados oficiales que determinen lo ocurrido.

Blanca Emery Pardo, de 72 años, fue encontrada gravemente herida en una zona rural de San Bernardo, Nariño, y murió horas después. /Foto: redes sociales /Vamos Pa Eso

La noche en que murió Blanca Emery Pardo

Las horas siguientes fueron críticas. Jenny permaneció junto a su madre mientras el personal médico intentaba mantenerla estable.

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Cerca de la medianoche, las máquinas que vigilaban los signos vitales de Blanca comenzaron a emitir alarmas. Los profesionales ingresaron a la habitación y sacaron a Jenny del lugar mientras intentaban reanimar a la adulta mayor. El esfuerzo no tuvo éxito.

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Blanca Emery Pardo murió el 30 de agosto, un día después de haber salido de su vivienda para recoger leña.

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Ahora, sus familiares aseguran que esperan conocer qué ocurrió durante las horas en las que no pudieron encontrarla. Jenny también ha manifestado públicamente que la familia no ha recibido las respuestas que busca sobre el caso.