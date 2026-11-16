Impactantes IMÁGENES muestran cómo quedó el interior del Gran San tras incendio en Bogotá

En la madrugada del lunes 16 de noviembre, la dimensión de los estragos en el Gran San de Bogotá tras incendio dejó imágenes desoladoras. El panorama interior refleja la fuerza del humo y del fuego en las zonas de exhibición y almacenamiento de prendas.

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De acuerdo con las informaciones y piezas gráficas divulgadas tras la inspección inicial, el segundo piso del establecimiento comercial fue el sector que concentró los mayores daños.



En las imágenes oficiales compartidas por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se aprecian puestos comerciales con prendas colgadas y maniquíes completamente cubiertos de hollín.

En el recinto también se evidencian estructuras metálicas afectadas y el colapso de techos en las áreas reducidas por las llamas. Como el Gran San opera como un centro mayorista especializado en confecciones, el humo impregnó gran parte del inventario textil.

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🚨En horas de la madrugada, controlamos un incendio estructural en una edificación ubicada en la Carrera 11 con Calle 9, localidad de Santa Fe. Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas. Se activó al equipo especializado de Investigación de Incendios. En el lugar hace presencia @IDIGER. Se aseguró el área. ⚠️Recuerda, no sobrecargues tomacorrientes y revisa periódicamente tus instalaciones eléctricas. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 16, 2026

¿Por qué los comerciantes permanecen fuera del Gran San y cuál fue el mensaje de Bomberos?

Si te preguntas por qué los propietarios no han ingresado a revisar sus puestos de trabajo, la razón responde a las medidas preventivas de las autoridades.

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Tanto el Cuerpo Oficial de Bomberos como los ingenieros del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) establecieron un estricto cerco perimetral para evaluar las condiciones estructurales de la edificación y descartar puntos calientes que puedan reavivar el fuego.

En las afueras de la carrera 11 con calle 9, las imágenes muestran a decenas de arrendatarios y trabajadores aglomerados desde tempranas horas a la espera de autorización para entrar. Ante la angustia colectiva por las mercancías de fin de año, el oficial a cargo de los socorristas les dirigió palabras de aliento y empatía:

"Entendemos sobremanera la situación por la que están pasando, nosotros también la estamos sintiendo, nosotros comprendemos de primera mano cómo se están sintiendo".

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¿Cuáles son los antecedentes de incendios comerciales en San Victorino y el centro de Bogotá?

Para que comprendas el contexto de este suceso, cabe señalar que la emergencia en el Gran San no es un hecho aislado en el sector. En los últimos años, la zona de San Victorino y barrios vecinos del centro de Bogotá han sido escenario de conflagraciones similares en locales y bodegas.

Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2025, Bomberos atendió un incendio en la carrera 11 con calle 11 —a solo dos cuadras del Gran San— que dañó un establecimiento y una bodega sin dejar personas heridas.

Tiempo atrás, el 4 de julio de 2024, un siniestro en la calle 11 con carrera 11 requirió la intervención de 75 uniformados y 15 vehículos durante más de cinco horas de trabajo.

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Igualmente, el 7 de noviembre de 2025 un incendio en un taller de ebanistería en Las Cruces (carrera 6 con calle 2) afectó varias viviendas, y el 10 de julio de 2025 otra conflagración en la avenida Caracas con calle 16 (Los Mártires) dejó ocho locales comerciales con daños.

Estos antecedentes mantienen bajo revisión continua los protocolos de prevención eléctrica e inspección en los inmuebles comerciales del centro de la ciudad.