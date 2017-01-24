Carolina Ramírez mostró nuevas imágenes de su casa en Cali, una vivienda que sufrió daños durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La actriz compartió fotografías del inmueble y dejó ver cómo avanzan actualmente los trabajos para recuperar una de las zonas más afectadas.La artista, nacida en Cali, había contado previamente a sus seguidores que el movimiento telúrico también había alcanzado su vivienda. Aunque actualmente se encuentra en Argentina por un proyecto profesional, ha seguido de cerca lo ocurrido con la casa y ha mostrado algunos detalles de su estado.El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento se sintió en diferentes regiones del país. Cali fue una de las ciudades donde se percibió con fuerza y donde se registraron afectaciones materiales en algunas edificaciones.En el caso de Carolina Ramírez, uno de los principales daños se concentró en el techo de su vivienda.Puedes leer: Lorena Altamirano se quiebra al reconocer al Flaco Solórzano junto a desaparecido en CaliAsí quedó la casa de Carolina Ramírez La actriz utilizó sus redes sociales para mostrar parte de las consecuencias que dejó el terremoto en su casa. En una publicación anterior ya había contado, con su particular manera de expresarse, que el inmueble había sufrido afectaciones.“Se me descogeringó la casa en Cali con el terremoto”, comentó Carolina en sus historias de Instagram.Ahora, la actriz volvió a mostrar imágenes del lugar, pero esta vez para enseñar el proceso que se está realizando con el objetivo de reparar los daños.En las fotografías se pueden observar vigas de madera expuestas y una estructura temporal de andamios, elementos que hacen parte de los trabajos que se adelantan en la vivienda.El techo aparece como una de las partes que más atención requiere dentro de las labores de recuperación. Las imágenes permiten apreciar directamente cómo quedó la estructura después del movimiento telúrico y el trabajo que se está realizando para volver a acondicionarla.Junto a una de las fotografías, Carolina escribió: “La casita descuajeringada”, haciendo referencia al estado en el que quedó su vivienda después del terremoto.La publicación permitió a sus seguidores conocer un poco más de las afectaciones que había mencionado anteriormente y, al mismo tiempo, ver que ya comenzaron los trabajos para recuperar el inmueble.Carolina Ramírez habló del futuro de su viviendaMás allá de mostrar los daños, la actriz también acompañó las fotografías con un mensaje relacionado con lo que espera para su casa en Cali.“La querencia tan querida la levantaremos de nuevo”, escribió Carolina Ramírez en otra de las imágenes.Con esta frase, la artista dejó claro que la vivienda será reparada y que espera recuperar nuevamente ese espacio.Puedes leer: Tatán Mejía mostró cómo quedó su vivienda tras el terremoto: “Nos partió la casa a la mitad”La casa tiene un significado especial para Carolina y su familia, por lo que las fotografías no solo muestran las consecuencias materiales que dejó el terremoto, sino también el proceso que comenzó para reconstruir las zonas afectadas.Mientras permanece en Argentina por sus compromisos profesionales, la actriz continúa pendiente de los trabajos que se realizan en Cali.