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DPS lanza dura advertencia en Bogotá: vence el plazo para reclamar importante dinero

¿Tienes dinero acumulado de Renta Ciudadana o Devolución del IVA en Bogotá? Consulta con tu cédula los giros pendientes antes de que venza el plazo.

Una persona sosteniendo su cédula colombiana frente a un teléfono celular que muestra el portal de Prosperidad Social.
El Departamento de Prosperidad Social recordó que este 6 de octubre vence el plazo máximo para cobrar los giros en los puntos de SuperGIROS.
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) emitió un llamado de última hora para miles de familias en la capital colombiana. Este martes 6 de octubre vence de forma definitiva el plazo legal para retirar los recursos acumulados de dos de los programas de asistencia económica más importantes del país: Renta Ciudadana y Devolución del IVA.
Las autoridades instan a la ciudadanía a verificar de inmediato sus saldos para evitar la pérdida o el congelamiento de estos incentivos gubernamentales.

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Puedes leer: Así puedes solicitar la devolución del IVA de tu carro eléctrico o híbrido

Paso a paso: Cómo consultar los giros pendientes con la cédula

Para saber si tu hogar tiene transferencias monetarias activas, el proceso es totalmente digital y gratuito. Los ciudadanos deben seguir estos pasos obligatorios:

  1. Ingrese directamente al portal oficial unificado de Prosperidad Social.
  2. Busque el botón de Consulta de Hogares Beneficiarios e inicie sesión mediante el sistema de autenticación digital.
  3. Seleccione su tipo de documento e introduzca el número de cédula de ciudadanía junto con su fecha de nacimiento.
  4. El sistema le indicará si el subsidio está disponible y qué operador aliado tiene asignado para realizar el cobro físico.

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Miles de familias en Bogotá aún no cobran el subsidio

De acuerdo con el reporte oficial de corte emitido por las directivas del DPS, el avance de cobros en el distrito capital apenas se ubica en el 54,10 %. Esta cifra revela una realidad preocupante: casi la mitad de los hogares beneficiarios asignados en la ciudad todavía registran incentivos pendientes por retirar.

El dinero, diseñado para mitigar el impacto de la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria, regresará a las arcas del Estado si no es reclamado dentro de las próximas horas.

Puedes leer: Renta Ciudadana y Devolución del IVA: hasta cuándo puedes cobrar el pago de 2026

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La entidad gubernamental recordó que este ciclo unificado busca aliviar la carga económica de la población más vulnerable, pero la falta de cobro oportuno dificulta el cumplimiento de las metas sociales. Por ello, se enfatiza la urgencia de realizar la consulta digital para agilizar el proceso en los puntos físicos de recaudo.

Reglas estrictas y puntos de pago autorizados

La entrega de estos recursos económicos se rige bajo estrictas medidas de seguridad para evitar fraudes informáticos o suplantaciones de identidad. El DPS reiteró de forma tajante que para este ciclo no habrá prórrogas ni traslados de municipio. Esto significa que los beneficiarios inscritos en la capital solo podrán reclamar el dinero en los puntos físicos autorizados dentro de Bogotá.

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La red aliada multiservicios encargada de la distribución del dinero está compuesta por las empresas SuperGIROS y SuRed. Los titulares del subsidio deben presentarse personalmente en las taquillas portando su documento de identidad original, ya que se aplica una estricta política de titularidad única.

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán autorizaciones a terceros, intermediarios o poderes notariales. El trámite es completamente gratuito y no requiere de ningún tipo de gestor externo.

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