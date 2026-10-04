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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Renta Ciudadana y Devolución del IVA: hasta cuándo puedes cobrar el pago de 2026

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: hasta cuándo puedes cobrar el pago de 2026

Si tienes pendiente este pago, todavía estás a tiempo de reclamarlo. Prosperidad Social hizo un último llamado antes de que termine el plazo.

prosperidad-social-pagos-iva.jpg
Renta Ciudadana y Devolución del IVA
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Prosperidad Social hizo un último llamado a los hogares que todavía no han reclamado los recursos correspondientes a la cuarta transferencia de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Los pagos comenzaron el 21 de septiembre y tienen como fecha límite el 6 de octubre de 2026.

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Si haces parte de los hogares beneficiarios y todavía tienes un pago pendiente, todavía estás dentro del periodo establecido para reclamarlo. La entidad recordó que la entrega tiene una fecha límite y pidió a quienes aún no han recibido los recursos que revisen su situación antes de que termine la jornada.

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Para esta cuarta transferencia, Prosperidad Social destinó $346.342 millones y contempla a 804.478 hogares. Los pagos se realizan a través de la red aliada de SuperGIROS y SuRed, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada beneficiario.

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También hay hogares que reciben los recursos mediante abono a una cuenta registrada. Por eso, la forma de entrega puede variar dependiendo de la situación de cada hogar.

Si tienes un giro disponible, puedes acercarte al punto habilitado que te corresponda para reclamarlo. La entidad recordó que la entrega se realiza en el municipio asignado, por lo que el giro no puede trasladarse a otro municipio.

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Otro aspecto importante es que las transferencias no son acumulables para ciclos posteriores. Por esta razón, si tienes un pago pendiente de esta jornada, no debes asumir que quedará guardado automáticamente para una próxima transferencia.

En Bogotá, Prosperidad Social también hizo un llamado a los hogares que todavía no han reclamado los recursos. La entidad informó que el proceso de entrega en la capital continuaba en marcha y que los pagos estarán disponibles hasta el 6 de octubre.

Si quieres saber si tienes un pago disponible, puedes consultar tu situación a través de los canales oficiales de Prosperidad Social y verificar la información relacionada con tu hogar.

El valor que recibe cada hogar depende de las condiciones y de la línea de intervención correspondiente. Para algunos beneficiarios, el incentivo puede llegar hasta $500.000, de acuerdo con los criterios establecidos para esta transferencia.

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Por ahora, la fecha clave es el 6 de octubre de 2026, cuando termina el periodo definido para esta jornada de pagos. Si tienes un giro pendiente, puedes verificarlo y reclamarlo antes de que finalice el plazo.

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