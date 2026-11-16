Incendio en el Gran San de Bogotá durante la madrugada; 22 locales resultaron afectados

La madrugada del lunes 16 de noviembre trajo momentos de intensa zozobra para el centro de la ciudad de Bogotá. Un incendio de proporciones estructurales se desató sobre la medianoche en las instalaciones del tradicional centro comercial Gran San, situado en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe y en el corazón del reconocido sector comercial de San Victorino.

La emergencia no inició con una alarma automática, sino por la acción oportuna de un transeúnte. Esta persona caminaba frente al establecimiento cuando notó la presencia de humo que salía de la estructura y dio aviso de inmediato a las autoridades.

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La rápida alerta permitió la pronta llegada de varias tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes iniciaron las labores de control para evitar que las llamas devoraran por completo el complejo mayorista.



Al arribar al punto de la conflagración, los uniformados desplegaron maniobras de ataque directo contra el fuego y procedieron al enfriamiento de puntos calientes.

De acuerdo con el reporte oficial expedido por las autoridades de socorro, la emergencia fue controlada sin que se registraran personas lesionadas ni pérdidas humanas. No obstante, la afectación material representa un duro golpe económico en uno de los puntos textiles más concurridos de la capital.

¿Cuántos locales resultaron afectados y qué dicen los Bomberos sobre las causas del incendio?

Respecto a la magnitud de los estragos, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá consolidó un reporte que contabiliza un total de 22 locales comerciales con daños a raíz de la conflagración.

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Aunque en los primeros momentos del cubrimiento informativo periodístico se habló de entre 22 y 30 locales impactados, la cifra oficial definitiva confirmada por los organismos de atención se fijó en 22 establecimientos.

Frente a los factores que desencadenaron las llamas en la edificación de la carrera 11 con calle 9, la entidad de socorro informó que activó a su Grupo Especializado de Investigación de Incendios.

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Este equipo técnico pericial asumió las indagaciones en el sitio para determinar el origen exacto y las causas del fuego. Adicionalmente, Bomberos de Bogotá aprovechó el reporte de la emergencia para formular un llamado preventivo a comerciantes y ciudadanos, instando a no sobrecargar los tomacorrientes y a inspeccionar con frecuencia las instalaciones eléctricas.

¿Cómo afecta esta emergencia a los comerciantes de San Victorino ante la temporada navideña?

Si conoces la dinámica del comercio popular en San Victorino, entenderás que el momento en que ocurrió este siniestro resulta especialmente crítico. El incendio se presentó en la antesala de la época de mayores ventas del año, cuando los arrendatarios y dueños de locales ya habían surtido sus bodegas con mercancía destinada al puente festivo, las compras de Navidad y fin de año.

Por esta razón, la desesperación y la angustia invadieron a los comerciantes, quienes vieron en riesgo millonarias inversiones recién adquiridas. Ante la mirada atenta de decenas de trabajadores reunidos en las afueras, la administración del centro comercial programó una rueda de prensa hacia las 10:30 de la mañana para detallar el balance de la conflagración y definir si la infraestructura ofrece las garantías de seguridad necesarias para reabrir sus puertas.

