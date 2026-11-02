Últimos videos de la pastora Adriana Ortiz y sus nietos antes de morir en incendio

Una tragedia familiar conmocionó a Santa Marta durante la mañana del sábado 31 de octubre, luego de que un incendio en una vivienda del barrio Santa Cruz dejara tres personas fallecidas y otras tres heridas.

Entre las víctimas se encontrarían la pastora Adriana Ortiz y dos menores de edad, identificados preliminarmente como Noan, de 5 años, y Victoria, de 6.

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La emergencia ha generado preocupación entre los habitantes del sector, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo comenzó el fuego y cuáles fueron las circunstancias que impidieron que las víctimas salieran de la vivienda.



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En medio de la conmoción, la atención también se ha centrado en los videos que la pastora habría grabado junto a su nieta Victoria.

Según la información suministrada, las imágenes corresponderían a momentos compartidos entre ambas antes de la tragedia. Sin embargo, no se han detallado públicamente las circunstancias exactas en las que fueron grabadas ni se ha establecido si muestran lo ocurrido durante la emergencia.

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Los videos de la pastora Adriana Ortiz junto a su nieta

Uno de los aspectos que ha despertado interés tras la tragedia son los registros audiovisuales de Adriana Ortiz junto a su nieta Victoria, una niña de 6 años.

La información entregada sobre el caso señala que ambas compartieron momentos que quedaron registrados en video antes de fallecer.

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¿Qué se sabe sobre las causas del incendio?

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó la conflagración en el barrio Santa Cruz. Las autoridades adelantan las verificaciones necesarias para determinar el origen del fuego y las condiciones en las que se propagó por el inmueble.

La investigación también deberá esclarecer las circunstancias en las que se encontraban las personas afectadas cuando comenzó la emergencia.

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Por otra parte, algunos testigos habrían expresado inconformidad por el tiempo que tardaron en llegar las ambulancias al sector. Sin embargo, este señalamiento aún está pendiente de verificación por parte de las autoridades competentes.

Los organismos de emergencia y las entidades encargadas de la investigación deberán establecer los detalles del caso, mientras se espera información oficial sobre la evolución médica de los sobrevivientes.