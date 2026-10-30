Así fue la última llamada de Jaime Moreno con su padre: "Si hubiese sabido"

El caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, quien perdió la vida tras una agresión en la localidad de Chapinero, continúa generando conmoción.

Por esta razón, en El Klub de La Kalle se realizó una reconstrucción de lo ocurrido y se contó con el testimonio de Jaime Alberto Moreno, padre del universitario, quien compartió detalles de la personalidad de su hijo y recordó cómo fue su última comunicación con él antes de la tragedia.

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La última llamada de Jaime Moreno con su papá

Durante su intervención, Jaime Alberto evocó con especial cariño el vínculo afectivo que mantenía con el joven y los particulares gestos de amor que compartían durante sus llamadas telefónicas.

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El padre explicó que su hijo se caracterizaba por ser una persona reservada e introvertida. Sin embargo, destacó que tenía una manera muy particular de expresar sus sentimientos, especialmente durante las despedidas.

“Yo siempre le expresaba eso porque todas las veces lo llamaba con videollamadas... él solamente me mandaba un beso por la pantalla y se sonreía picadamente”, relató su padre en los micrófonos de El Klub de La Kalle. Jaime Alberto también explicó que, como el estudiante no solía expresar verbalmente sus emociones con facilidad, había creado una particular dinámica para demostrarle su cariño durante sus conversaciones cotidianas.

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“Como él no me decía 'te amo', yo le decía 'yo también te amo'. Se sonreía antes de apagar las llamadas... era muy callado, muy reservado, como te digo, hablaba con los ojos y con las acciones”.

El padre de Jaime Moreno compartió un emotivo pronunciamiento recordando cómo era su hijo Foto: foto montaje realizado por La Kalle

Al recordar sus últimas conversaciones, el padre resaltó el profundo significado de aquellos momentos que compartieron a través de una pantalla y que hoy conserva como parte de los recuerdos más importantes de su relación con el joven. También manifestó el remordimiento que siente al recordar las circunstancias que rodearon la última comunicación que tuvo con él.

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¿Cómo se enteró el papá de Jaime Moreno de la golpiza?

La reconstrucción de las horas previas a la agresión permitió conocer que la comunicación entre el joven y sus padres se mantuvo hasta la madrugada del 31 de octubre de 2025.

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Según relató Jaime Alberto, aquella noche, cuando su hijo asistía por primera vez a una fiesta de disfraces en Chapinero, el universitario se comunicó con su familia para coordinar su regreso a casa. Hacia las 2:00 de la mañana, el joven envió un mensaje en el que informó que su celular se estaba quedando sin batería y que no era necesario que fueran a recogerlo, pues regresaría a su vivienda en un taxi.

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Por esta razón, su padre decidió desplazarse únicamente para recoger a su otro hijo, David, quien también se encontraba en una fiesta universitaria. Sin embargo, al notar que Jaime Esteban no llegaba a la residencia después de las 3:30 de la madrugada, sus familiares comenzaron a preocuparse.

Juan Carlos Suárez Ortiz fue condenado a 37 años y seis meses de prisión por la muerte de Jaime Esteban Moreno. /Foto redes sociales

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Fue a través del computador portátil del estudiante que su hermano logró comunicarse con el amigo que lo acompañaba. De esta manera, se enteraron de que el joven había sido trasladado de urgencia al Hospital de Chapinero luego de sufrir una grave agresión en vía pública.

¿Qué pasará con los involucrados en la muerte de Jaime Moreno?

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Las investigaciones y el proceso judicial permitieron establecer la participación de Juan Carlos Suárez y Ricardo González en la agresión que terminó con la vida de Jaime Esteban, así como la presunta intervención de Cleidemar Fernández en los hechos.

Tras el juicio oral, el Juzgado 801 Penal del Circuito impuso una condena de 37 años y 6 meses de prisión contra los dos principales agresores por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el fallo se encuentra actualmente en proceso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.