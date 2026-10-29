Papá de Jaime Moreno revela detalles de la cirugía en la que intentaron salvarle la vida

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, quien perdió la vida tras recibir una golpiza en la vía pública durante la celebración de Halloween.

La madrugada del 31 de octubre de 2025. Jaime Esteban asistió a una fiesta de disfraces organizada por estudiantes universitarios en el establecimiento Before Club, ubicado en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Chapinero.

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Según explicó su familia, el joven había planificado asistir a este evento con tres meses de anticipación y acudió junto a 15 compañeros de su facultad.

La fiesta terminó entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m.. Al salir, Jaime Esteban y su amigo Juan David caminaron en búsqueda de un transporte que los llevara a sus viviendas.

Alrededor de las 3:30 a. m., se encontraban cerca de un establecimiento Oxxo sobre la calle 64 cuando ocurrió un primer altercado.

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En ese punto, una mujer vestida con un disfraz azul, identificada como Cleidemar Paola Fernández, señaló a Jaime Esteban ante sus acompañantes diciendo:

"Es él el de la discoteca". Tras estas palabras, un hombre identificado como Juan Carlos Suárez, quien llevaba la cara pintada de rojo, le propinó un golpe en la nuca al estudiante. Cuando el amigo de Jaime preguntó la razón de la agresión, el atacante respondió con una amenaza: "Piérdanse de aquí o los casco".

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Con el propósito de evitar conflictos, Jaime Esteban y Juan David se retiraron y caminaron hacia la carrera 15. Sin embargo, apenas seis minutos después, a las 3:36 a. m., fueron alcanzados por sus agresores.

De acuerdo con las declaraciones del caso, la mujer incitó a Juan Carlos Suárez a continuar el ataque. En ese instante, un segundo sujeto, identificado como Ricardo González y disfrazado con orejas de conejo, llegó por la espalda y le propinó a Jaime Esteban una patada violenta que lo derribó al suelo de inmediato.

Estando la víctima indefensa en el piso, los dos hombres continuaron propinándole patadas en la cabeza, el rostro y el tórax, descargando el peso de sus cuerpos sobre su cráneo.

A pesar de los gritos de auxilio de su amigo y del propio Jaime Esteban, los agresores no se detuvieron sino hasta notar que el joven no reaccionaba y sangraba profusamente sobre la vía pública.

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Un reciclador que transitaba por el sector corrió a buscar ayuda a un hospital cercano. A las 3:45 a. m., una patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar y trasladó a Jaime Esteban de urgencia hacia el Hospital de Chapinero.

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¿Qué reveló el papá de Jaime Moreno sobre la cirugía de descompresión con la que intentaron salvarle la vida?

El padre de la víctima, Jaime Moreno, relató cómo se enteró de la agresión y describió el proceso médico desde su llegada al centro de salud.

Alrededor de las 4:03 a. m., su otro hijo, David Alberto, lo llamó para informarle que Jaime Esteban había sido ingresado al hospital.

El padre llegó al Hospital de Chapinero a las 4:10 a. m., donde los profesionales de la salud le comunicaron un diagnóstico de extrema gravedad: el estudiante presentaba muerte cerebral, inflamación severa en el cerebro, fracturas en el cráneo y una hemorragia interna.

Debido a la complicación de su cuadro clínico, a las 4:40 a. m. trasladaron a Jaime Esteban en ambulancia hacia el Hospital Simón Bolívar. A las 7:20 a. m., el neurocirujano le explicó al padre que era imprescindible realizarle una cirugía de descompresión cerebral de máxima urgencia.

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La hemorragia interna estaba incrementando la presión intracraneal, dado que la estructura ósea del cráneo impedía que el cerebro inflamado pudiera expandirse.

Durante esta intervención quirúrgica, los neurocirujanos le retiraron un fragmento del hueso craneal para liberar la tensión acumulada y, según reveló su propio padre, le ubicaron temporalmente ese hueso en el estómago para conservarlo con tejido vivo, con la finalidad de reconstruirle la cavidad craneal en caso de lograr su estabilización.

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A las 9:50 a. m., el padre pudo ingresar a la sala para ver a su hijo, quien había logrado sobrevivir al procedimiento quirúrgico pero permanecía en estado de coma profundo.

Posteriormente fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos bajo estricto monitoreo de sus parámetros vitales. Sin embargo, el organismo del joven no logró resistir el daño causado por las lesiones y falleció a las 6:57 p. m. de ese mismo 31 de octubre.