Caso Jaime Moreno: Fiscalía logra victoria clave y acusados deberán pagar años en prisión

Continúa desarrollándose el juicio por el caso de Jaime Moreno, un joven de 20 años y estudiante de la Universidad de los Andes, quien perdió la vida el pasado 31 de octubre en el hospital Simón Bolívar después de una fiesta de Halloween en Bogotá. Por lo cual, se conoció que la Fiscalía logró un triunfo ante las defensas de los principales acusados.

El pasado 18 de febrero de 2026, la Fiscalía General de la Nación ratificó el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro. Durante la diligencia, se reveló que no se logró ningún preacuerdo con los procesados a través de la Unidad de Justicia Restaurativa.

Puedes leer: Fiscalía revela escritos contra los señalados por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno



La intención de los acusados era su disposición a aceptar cargos, para que el caso fuera tipificado como homicidio preterintencional, una figura que contempla penas significativamente menores al argumentar que la muerte no fue intencionada. Sin embargo, el ente acusador rechazó esta posibilidad.



Uno de los argumentos que pusieron las autoridades fue que los implicados actuaron con dolo, dirigiendo golpes reiterados a zonas vitales de Jaime Moreno. Al punto que se conoció que en el caso de ser hallados culpables, Suárez y González podrían pagar entre 33 y 50 años de prisión.



¿Cómo perdió la vida Jaime Moreno?

Recordemos que este caso ocurrió en la madrugada del 31 de octubre de 2025, en el sector de Barrios Unidos y Chapinero. En la cual, según la Fiscalía, Jaime Moreno salía de un establecimiento comercial cuando fue interceptado inicialmente por Juan Carlos Suárez después de una fiesta en el sector.

Puedes leer: VIDEO: Momento en que Ricardo González se entrega, entre abrazos, por caso Jaime Moreno

Pese a que el universitario intentó evitar la confrontación y se retiró junto a un acompañante, terminó siendo alcanzado. Además se comenta que Ricardo González le habría propinado una patada por la espalda que lo hizo caer al suelo. Situación en la que Suárez Ortiz continuó golpeándolo brutalmente en el piso.

Publicidad

Al punto que como consecuencia del ataque, el universitario de 20 años sufrió múltiples fracturas craneales, así como politraumatismos en el rostro y el tórax. Horas más tarde, el joven falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Publicidad

La acusación de la Fiscalía no solo se basa en los registros de cámaras de seguridad, sino también en videos de celulares, testimonios de personas que presenciaron la escena, informes del CTI y dictámenes forenses. Estos elementos materiales probatorios serán importantes en la etapa de juicio que continuará el próximo 17 de marzo a las 9:00 de la mañana.

Mira también: Hermano de Jaime Esteban Moreno revela cómo entregaron el cuerpo: "Era irreconocible"