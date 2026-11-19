La muerte de Ana María Meza, politóloga de 36 años, ocurrida en Bogotá, dio un giro decisivo tras conocerse los resultados de varios dictámenes de física forense y Medicina Legal que contradicen la hipótesis inicial de que la mujer se habría quitado la vida.

Los análisis técnicos, sumados a los testimonios y otros elementos recopilados durante la investigación, llevaron a las autoridades a examinar las circunstancias que rodearon su fallecimiento y los posibles hechos de violencia que habría sufrido antes de caer desde un edificio.

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¿Qué mencionó Medicina Legal sobre el cuerpo de Ana María Meza?

Durante la madrugada del domingo 25 de enero de 2026, Ana María Meza perdió la vida tras caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en el barrio La Calleja, en el norte de Bogotá. Inicialmente, su pareja, Carlos Mario Rodríguez Rosas, manifestó que la mujer había saltado mientras él se encontraba dormido.

Sin embargo, los resultados de las pruebas forenses pusieron en duda esa versión. De acuerdo con los análisis de física forense, la trayectoria del cuerpo y su posición durante la caída serían compatibles con la intervención de un tercero.

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Al respecto, Yefrin Garavito, director del equipo forense, explicó en el programa ‘Los Informantes’ que las leyes de la física permiten establecer diferencias entre un salto con proyección propia y la caída de un cuerpo que habría sido empujado.

A estos hallazgos se sumó el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, cuyo dictamen estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación.

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Según los resultados, la presión ejercida sobre la nariz y la boca de la víctima le habría impedido respirar, provocándole la pérdida del conocimiento antes de la caída. Asimismo, los peritos registraron lesiones en sus brazos, cuello y muñecas, además de indicios que apuntarían a que intentó defenderse.

¿Qué más se encontró en el cuerpo de Ana María Meza?

En entrevista con ‘Los Informantes’, Elena Suárez, abogada de la familia, destacó la importancia de los resultados forenses y señaló que las lesiones encontradas en el cuerpo de la politóloga evidenciarían la violencia que habría sufrido antes de morir. “El cuerpo de Ana María nos ha contado acerca de la violencia que sufrió antes de su muerte”, manifestó.

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En otra conversación con Alerta Bogotá, la abogada también se refirió a las pruebas técnicas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, entre ellas los dictámenes de Medicina Legal, que apuntarían a un episodio previo de violencia, seguido de una caída desde el edificio.

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“Las pruebas que presenta la Fiscalía General de la Nación son fundamentalmente pruebas técnicas, como ya informaba, una de ellas, por ejemplo, los dictámenes de Medicina Legal que advierten justamente un episodio previo de violencia, asfixia por sofocación y un posterior lanzamiento al vacío”, indicó.

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Por otro lado, la representante de la familia señaló que la Fiscalía también investiga un presunto antecedente de violencia ocurrido en diciembre de 2025, cuando Carlos Mario Rodríguez habría intentado asfixiar a Ana María durante una discusión.

Cabe mencionar que varios testimonios de vecinos señalaron que escucharon un fuerte golpe cerca de la medianoche. Aunque el cuerpo fue encontrado alrededor de las 5:00 a. m., la familia de la víctima habría recibido la notificación casi 11 horas después. Adicionalmente, la Fiscalía identificó que el apartamento habría sido limpiado después de los hechos, lo que habría alterado la escena y se convirtió en otro elemento de interés para la investigación.

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¿Qué pasó con Carlos Mario Rodríguez tras la muerte de Ana María Meza?

El 27 de mayo de 2026, una jueza ordenó enviar a prisión a Carlos Mario Rodríguez Rosas, señalado por la Fiscalía como presunto responsable de la muerte de Ana María Meza.

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Durante el proceso, el ente acusador le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos y deberá enfrentar el correspondiente proceso judicial.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena superior a 50 años de prisión, de acuerdo con la pena señalada en el caso.