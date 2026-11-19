La noche del miércoles 18 de noviembre se registró un hecho violento en Villavicencio, capital del departamento del Meta. Iván Camilo Martínez, mánager del cantante Jhon Onofre, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado mientras se encontraba en un complejo deportivo de la ciudad.

¿Cómo fue el ataque contra el mánager de Jhon Onofre?

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque ocurrió cerca de las 10:45 p. m. en unas canchas sintéticas ubicadas a un costado de la vía que conduce al municipio de Acacías, frente al barrio Samán de la Rivera y cerca de la glorieta que da acceso al sector de Ciudad Porfía.



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Según los primeros reportes, Iván Martínez participaba en un partido de voleibol cuando fue abordado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Las informaciones iniciales señalan que la víctima recibió al menos tres impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

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¿Cómo avanza la investigación por la muerte del mánager de Jhon Onofre?

Tras escuchar las detonaciones, uniformados de la Policía Metropolitana de Villavicencio e integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) acudieron al lugar para acordonar la zona.

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El personal especializado realizó la inspección técnica del cuerpo y recolectó pruebas materiales e indicios que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso. Por ahora, las autoridades investigan los móviles del ataque y trabajan en la reconstrucción de la ruta de huida de los responsables.

Hasta el momento, los investigadores no han reportado denuncias previas por amenazas de muerte ni antecedentes de extorsión que permitan establecer una hipótesis definitiva sobre las circunstancias del homicidio.

Cabe mencionar que Iván Camilo Martínez tenía una amplia trayectoria en la industria del espectáculo y la música en Colombia. Durante su carrera se desempeñó como mánager de figuras de la música popular y regional llanera, entre ellas el reconocido artista Jhon Onofre y el cantante Joaquín Guiller.

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¿Cómo reaccionó Jhon Onofre a la muerte de su mánager?

A través de sus redes sociales, especialmente Instagram, el cantante expresó su dolor por la pérdida de quien consideraba un amigo cercano, compañero de trabajo y líder de su equipo. "Por siempre gracias, Camilito. Descansa en paz, querido amigo", escribió Jhon Onofre junto a una fotografía de Iván Martínez y una imagen con el símbolo de luto.

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Además, el artista compartió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y recordó algunas de las cualidades de su colaborador:

"Con profundo dolor, Jhon Onofre y su equipo lamentan el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y líder, Camilo Martínez. Camilo fue un hombre bondadoso, creativo y amable", se lee en la publicación.

Asimismo, el cantante hizo un llamado al rechazo de la violencia e invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a mantener la prudencia y el respeto hacia los familiares del fallecido, mientras las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.