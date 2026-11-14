Video captó el momento en que un mayor del Ejército abatió a presunto ladrón en Girardot

Un establecimiento comercial de Girardot, Cundinamarca, fue escenario de un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que ahora es materia de investigación. Un joven ingresó al lugar con un casco de motocicleta y se acercó a un hombre que se encontraba sentado en una de las mesas. Segundos después, la situación terminó con varios disparos.

El episodio ocurrió el jueves 12 de noviembre, alrededor de las 11:30 de la mañana, en un café ubicado en el centro del municipio. Según la información preliminar, el joven habría intentado quitarle una cadena de oro a un mayor activo del Ejército Nacional que se encontraba vestido de civil.

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Así quedó registrado el hecho en las cámaras de seguridad

En las imágenes difundidas se observa al joven entrar al establecimiento sin quitarse el casco. Luego se aproxima al militar y, aparentemente, saca un objeto que sería un arma traumática.

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Ante lo ocurrido, el mayor desenfundó su arma de fuego y disparó en varias oportunidades. El joven cayó dentro del establecimiento y murió en el lugar, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso.

#CUNDINAMARCA. Un mayor del Ejército frustró un asalto en un café del municipio de Girardot al dispararle a un presunto ladrón que habría intentado robarle una cadena, causándole la muerte. Las autoridades investigan los hechos ocurridos en la mañana del 12 de noviembre. pic.twitter.com/KqxL2pqmma — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 13, 2026

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La grabación también permite observar que había otras personas en el establecimiento cuando ocurrió el episodio. Por eso, la situación generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el sitio.

Las primeras versiones indican que el joven habría llegado acompañado por otro hombre, quien presuntamente lo esperaba en las afueras del local. Las autoridades buscan establecer si esta persona participó en el intento de hurto y cuál habría sido su medio de transporte.

¿Qué dijeron las autoridades sobre lo ocurrido en Girardot?

Después de los disparos, unidades de la Policía llegaron al establecimiento para atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán revisar las grabaciones y recoger otros elementos para reconstruir lo sucedido.

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El comandante de la Estación de Policía de Girardot, mayor David Duarte, se refirió a la reacción del uniformado y la calificó como un acto valeroso. También señaló que las unidades adelantan labores para identificar a las personas que posiblemente acompañaban al joven.

Por su parte, el alcalde de Girardot, Salomón Said Arias, anunció que la administración municipal brindará acompañamiento jurídico al mayor del Ejército durante el proceso ante la Fiscalía.

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Aunque las primeras versiones apuntan a un intento de hurto, todavía corresponde a las autoridades establecer las circunstancias exactas del enfrentamiento y determinar si la actuación del militar se ajustó a los requisitos legales de la legítima defensa.

El análisis de las cámaras de seguridad y los demás elementos recopilados será fundamental para esclarecer el caso. Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores para establecer la identidad y ubicación del posible acompañante del joven fallecido.