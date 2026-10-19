Así fue la captura de policías señalados en caso de Donovan Balanta Paz; hubo lágrimas

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de cuatro integrantes de la Policía Nacional presuntamente involucrados en la muerte del ciudadano afrocolombiano Donovan Balanta Paz.

El operativo judicial, que incluyó allanamientos simultáneos, desató momentos de alta tensión e intensas lágrimas entre los familiares de los uniformados detenidos, quienes presenciaron cómo el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaba las órdenes judiciales.

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Detalles del operativo y policías capturados

Las detenciones se llevaron a cabo de manera simultánea en los municipios de Soacha y Barbosa (Santander). Entre los policías capturados en Bogotá y zonas aledañas se encuentran un mayor (quien ejercía como comandante de estación), un subintendente y dos patrulleros.



Las autoridades confirmaron que existe una quinta orden de captura vigente que se ejecutará en las próximas horas. Al momento de su detención, la mezcla de sorpresa y resignación provocó escenas de llanto entre los allegados de los oficiales procesados.



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La @FiscaliaCol capturó a cuatro integrantes de la @PoliciaColombia (un mayor, un subintendente y dos patrulleros) por la muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida el pasado 20 de septiembre tras permanecer bajo custodia en la Estación de Policía de Cazucá, en Soacha. De acuerdo con la investigación, Balanta Paz fue detenido en el barrio Caracolí (sur de Bogotá) en medio de una discusión. Durante la captura y su posterior traslado a la estación, habría sido golpeado y sometido reiteradamente a descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. — Jimmy Nomesqui (@Nomesqui23) October 19, 2026

El dictamen forense de Medicina Legal

La acción de la Fiscalía se dio a conocer en paralelo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El reporte forense concluyó que la causa directa del fallecimiento de Balanta Paz fue una arritmia cardíaca asociada a descargas eléctricas.

Adicionalmente, los peritos forenses documentaron múltiples quemaduras, hematomas y heridas contundentes en el cuerpo de la víctima, lo que desvirtuó las primeras versiones institucionales sobre un deceso por causas naturales.

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Balanta murió el domingo 20 de septiembre, luego de ser reducido por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha

Los trágicos hechos ocurrieron durante un operativo por una riña vecinal en el barrio Caracolí, en límites entre Ciudad Bolívar y Soacha.

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Varios videos grabados por la comunidad sirvieron como evidencia clave para los investigadores. En las grabaciones se observa cómo el ciudadano de 34 años fue reducido en el suelo, esposado e indefenso, mientras recibía reiterados golpes y descargas eléctricas con un dispositivo de tipo táser.

La investigación penal demostró que las agresiones físicas continuaron al interior de la estación de Policía de Cazucá.

La Fiscalía posee registros de que Donovan Balanta Paz manifestó sentir un fuerte dolor en el pecho y graves dificultades para respirar; sin embargo, sus súplicas de asistencia médica oportuna fueron completamente ignoradas por los uniformados a cargo.

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Delitos imputados y acusaciones de racismo

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentará a los indiciados ante un juez de control de garantías.

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La Fiscalía les imputará los graves delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos exigen determinar si el ataque estuvo motivado por un componente de perfilamiento racial y racismo estructural, dado que la víctima era un hombre afrodescendiente. Los procesados permanecerán bajo custodia judicial mientras avanza el juicio penal.