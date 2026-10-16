Revelan la millonaria cifra que habrían pagado por quitarle la vida a Jhon 'Calzones'

Las autoridades han puesto al descubierto nuevos e impactantes detalles sobre el caso que conmocionó a Casanare. Se revela la cifra que habrían pagado por quitarle la vida a Jhon Calzones.

Según el reporte oficial emitido tras los más recientes operativos de inteligencia, un total de 30 millones de pesos se pagó por asesinar al exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, ampliamente conocido en el ámbito público y popular como ‘Jhon Calzones’.

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Este preocupante dato financiero sobre el valor que los autores intelectuales le asignaron a su vida criminal comenzó a esclarecerse de manera contundente tras la captura del segundo implicado en el crimen.



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El avance en la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ha permitido reconstruir las horas previas y posteriores al atentado.

Las autoridades confirmaron que el dinero fue distribuido entre los miembros de una red sicarial encargada de la logística, el seguimiento y la ejecución final del exmandatario.

La detención de este segundo sospechoso, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva para no entorpecer los operativos en curso, se convirtió en la pieza clave para descifrar el flujo del dinero ilícito.

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Jhon Jairo Torres fue una figura sumamente mediática y controvertida en la política llanera, recordado tanto por sus proyectos de vivienda informal como por sus constantes roces con la justicia antes y durante su periodo en la alcaldía.

¿En qué va el caso?

Con el hallazgo de estos movimientos de dinero, las líneas de investigación se concentran ahora en identificar de manera definitiva a los determinadores o autores intelectuales que financiaron el ataque.

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Los investigadores asignados al caso señalaron que los testimonios recopilados y el cruce de comunicaciones electrónicas interceptadas tras la primera captura fueron fundamentales para dar con este segundo eslabón operativo.

La confirmación del pago de los 30 millones de pesos desvirtúa hipótesis preliminares de un ataque aleatorio o un intento de hurto, consolidando la tesis de un homicidio minuciosamente planeado y pagado bajo la modalidad de encargo.