Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
BECAS EN EL EXTERIOR
CAMBIOS BANCO ITAÚ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan la millonaria cifra que habrían pagado por quitarle la vida a Jhon 'Calzones'

Revelan la millonaria cifra que habrían pagado por quitarle la vida a Jhon 'Calzones'

Se conocen detalles tras la captura del segundo implicado en el asesinato de Jhon Jairo Torres, conocido como 'Jhon Calzones'.

Caso Jhon Calzones: Revelan millonaria cifra pagada por asesinar al exalcalde de Yopal
Caso Jhon Calzones: Revelan millonaria cifra pagada por asesinar al exalcalde de Yopal
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Las autoridades han puesto al descubierto nuevos e impactantes detalles sobre el caso que conmocionó a Casanare. Se revela la cifra que habrían pagado por quitarle la vida a Jhon Calzones.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Según el reporte oficial emitido tras los más recientes operativos de inteligencia, un total de 30 millones de pesos se pagó por asesinar al exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, ampliamente conocido en el ámbito público y popular como ‘Jhon Calzones’.

Publicidad

Últimas noticias

El vidente Profesor Salomón en El Klub de La Kalle afirmando que conoce la verdad detrás del caso de Luis Andrés Colmenares
Judiciales

Profesor Salomón asegura que sabe lo que pasó con Luis Andrés Colmenares: "Sí sé"

Ayelén Sofía Páez habría muerto días después de desaparecer, según su padre
Judiciales

Ayelén Sofía habría fallecido días después de desaparecer: la hipótesis que toma fuerza

Este preocupante dato financiero sobre el valor que los autores intelectuales le asignaron a su vida criminal comenzó a esclarecerse de manera contundente tras la captura del segundo implicado en el crimen.

Puedes leer: Cae ficha clave en caso de Jhon ‘Calzones’ y revelan su “tarea” en muerte del exalcalde

El avance en la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ha permitido reconstruir las horas previas y posteriores al atentado.

Las autoridades confirmaron que el dinero fue distribuido entre los miembros de una red sicarial encargada de la logística, el seguimiento y la ejecución final del exmandatario.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La detención de este segundo sospechoso, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva para no entorpecer los operativos en curso, se convirtió en la pieza clave para descifrar el flujo del dinero ilícito.

Publicidad

Puedes leer: Aparece video de Jhon ‘Calzones’ en su finca: ¿presagió su muerte?
Jhon Jairo Torres fue una figura sumamente mediática y controvertida en la política llanera, recordado tanto por sus proyectos de vivienda informal como por sus constantes roces con la justicia antes y durante su periodo en la alcaldía.

¿En qué va el caso?

Con el hallazgo de estos movimientos de dinero, las líneas de investigación se concentran ahora en identificar de manera definitiva a los determinadores o autores intelectuales que financiaron el ataque.

Publicidad

Los investigadores asignados al caso señalaron que los testimonios recopilados y el cruce de comunicaciones electrónicas interceptadas tras la primera captura fueron fundamentales para dar con este segundo eslabón operativo.

La confirmación del pago de los 30 millones de pesos desvirtúa hipótesis preliminares de un ataque aleatorio o un intento de hurto, consolidando la tesis de un homicidio minuciosamente planeado y pagado bajo la modalidad de encargo.

Relacionados

Muertes extrañas

Fiscalía