Continúan surgiendo interrogantes en torno a la muerte de Mauricio Leal y su madre, Marleni Hernández, quienes fueron hallados sin vida en noviembre de 2021. Una de las preguntas que más llama la atención está relacionada con la herencia del estilista: ¿quién podría quedarse con sus bienes?

Durante el especial judicial de El Klub de La Kalle, se analizó la posibilidad jurídica de que los hijos de Jhonier Leal, sobrinos del estilista, pudieran figurar como herederos de su patrimonio.

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¿Los sobrinos de Mauricio Leal podrían heredar su fortuna?

Una de las preguntas planteadas durante la emisión estuvo relacionada con los derechos sucesorales de los sobrinos de Mauricio. Frente a este interrogante, la representación legal de las víctimas explicó que, en principio, “los hijos de Jhonier no heredan”.

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Durante la conversación también se explicó el orden de consanguinidad que se tiene en cuenta en los procesos de sucesión en Colombia: “Hay un proceso legal en el que los primeros herederos son primer grado de consanguinidad: padres e hijos”.

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En el caso de Mauricio Leal, el estilista no tuvo hijos y su madre, Marleni Hernández, falleció en los mismos hechos. Por esta razón, la sucesión pasaría a los familiares que siguen en el orden legal, entre ellos sus hermanos, y no directamente a sus sobrinos.

Mauricio Leal y el momento de la diligencia de captura de su hermano Jhonier Leal por el CTI Foto: imágenes tomadas de redes sociales

“Ahí ya se extiende un poco el grado de consanguinidad a hermanos, no a sobrinos”, se explicó durante el especial.

Asimismo, se señaló que los sobrinos podrían llegar a ser considerados en la sucesión si no existieran hermanos vivos, aunque esta posibilidad tendría que revisarse conforme a las reglas legales aplicables al caso.

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¿Quién podría heredar la fortuna de Mauricio Leal?

En el especial de El Klub de La Kalle también se abordó la situación de Jhonier Leal, hermano del estilista, quien fue condenado a 55 años y 3 meses de prisión por el doble homicidio. Sobre su posible derecho a recibir la herencia, se explicó que existe una demanda de indignidad sucesoral, un mecanismo que busca excluir de la sucesión a quien haya incurrido en una causal legal para perder ese derecho.

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Al respecto, la representación de las víctimas señaló: “Él fue el que les quitó la vida, por lo tanto, no sería digno de recibir la herencia de las personas a las que les apagó la vida”.

Fotografía de archivo de Mauricio Leal, su madre y su hermano Jhonier Leal Foto: imagen tomada de redes sociales

Sin embargo, se aclaró que este proceso permanece pendiente debido a que la condena contra Jhonier Leal fue apelada y todavía no se encuentra en firme. Por esta razón, según lo explicado durante la transmisión, aún no se puede declarar su indignidad para heredar.

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Si la condena queda en firme y la demanda de indignidad prospera, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y Jhonier, podría convertirse en el único heredero, de acuerdo con el escenario jurídico expuesto durante el especial.