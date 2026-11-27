Durante un especial periodístico de El Klub de La Kalle, se analizaron los motivos jurídicos, procesales y patrimoniales por los cuales el expediente por la muerte del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleni Hernández, permanece abierto ante las autoridades.

Aunque en junio de 2024 un juez de la República condenó a Jhonier Leal a 55 años y 3 meses de prisión por el homicidio agravado de su hermano y su madre, el proceso judicial todavía no ha llegado a una conclusión definitiva.

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¿Por qué sigue abierto el caso de Mauricio Leal?

Uno de los principales motivos es que la sentencia no se encuentra ejecutoriada, debido a que la defensa del procesado interpuso un recurso de apelación.

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Según se explicó durante la transmisión del programa, el caso pasó a una segunda instancia y actualmente está bajo estudio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá determinar si confirma la condena contra Jhonier Leal o toma una decisión diferente.

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Por otro lado, durante el especial también se abordó una posible controversia relacionada con un video que habría sido grabado en el teléfono de Mauricio Leal durante sus últimos momentos de vida y que fue revelado en agosto de 2024.

La abogada Erika Sanguinetti, representante legal de las víctimas, se refirió a las condiciones de ese material audiovisual y aseguró que "el video nos estaba ilustrando de que había sido manipulado, editado, cortado". Además, sostuvo que en la grabación "podemos ver perfectamente que en este caso Mauricio estaba siendo torturado y que había una tercera persona que le estaba dando las instrucciones".

Análisis por parte de psicólogo forense con relación a las actitudes que hizo caer a Jhonier Leal en la muerte de su hermano Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Sin embargo, el delito de tortura no hizo parte de la imputación presentada por la Fiscalía durante el juicio, por lo que este señalamiento debe entenderse como parte de los argumentos expuestos por la representación de las víctimas.

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¿Qué más se sabe del caso de Mauricio Leal?

Otro de los aspectos que mantiene pendientes las decisiones sobre el caso está relacionado con la sucesión y el patrimonio del estilista. Según se explicó durante el especial, las cuentas bancarias, las propiedades y el establecimiento comercial de Mauricio Leal permanecen bajo medidas cautelares.

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A esto se suma la demanda de indignidad sucesoral que busca retirar los derechos hereditarios de Jhonier Leal. Este trámite no ha podido resolverse mientras la condena permanezca en apelación, pues todavía no existe una decisión judicial definitiva que permita avanzar con la exclusión de sus derechos sobre la herencia.

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Durante el programa, se explicó que, mientras no haya una sentencia en firme, tampoco se puede definir la adjudicación de los bienes a Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal.

Finalmente, otro asunto mencionado durante el especial fue el destino de los restos mortales de Mauricio y Marleni. Según lo expuesto por los participantes, las condiciones jurídicas del caso han impedido concretar decisiones definitivas sobre su disposición, mientras que el congelamiento de los recursos de la herencia ha dificultado que sus allegados puedan adquirir de manera permanente los espacios funerarios.