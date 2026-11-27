Continúan conociéndose detalles sobre la muerte de Samantha Gaona Cortés, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado la tarde del martes 24 de noviembre de 2026 en un andén del barrio Villas del Rincón, en la localidad de Suba, Bogotá.

Mientras la Policía Metropolitana de Bogotá y las autoridades judiciales avanzan en las investigaciones, familiares de Samantha hablaron con el medio Suba Alternativa y reconstruyeron los últimos momentos de la menor antes de su fallecimiento.

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¿Cómo fueron los últimos momentos de Samantha Gaona?

Cabe recordar que Samantha Gaona era estudiante del colegio Gerardo Paredes y vivía con su madre y sus dos hermanas. Ante lo ocurrido, su tía, Johanna Cortés, y otros familiares entregaron detalles sobre los últimos movimientos de la adolescente antes de perder contacto con ella.



Inicialmente, Johanna comentó que, alrededor de las 12:15 del mediodía del 24 de noviembre, la joven salió de su casa para acompañar a una de sus hermanas al colegio. Posteriormente, hacia las 12:30 p. m., regresó a la vivienda, pero salió nuevamente poco después.

Según el relato de sus familiares, Samantha habló con su mamá y le pidió permiso para encontrarse con una persona que, presuntamente, sería su expareja sentimental, un adolescente de 14 años identificado como Andrés. Además, mencionó que iba a comprar unas papas, siendo estas algunas de sus últimas palabras antes de salir.

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Alrededor de la 1:00 p. m., sus familiares perdieron todo contacto con ella. Aunque intentaron comunicarse en varias oportunidades, no obtuvieron respuesta.

Horas más tarde, recibieron la noticia del hallazgo de un cuerpo en el sector de Villas del Rincón y acudieron al lugar, donde confirmaron que se trataba de Samantha.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Samantha Gaona?

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, habitantes del sector alertaron a la línea de emergencias sobre la presencia de una persona tendida en un andén, en jurisdicción del CAE Rincón.

Al lugar llegó una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá. El teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez Tábara, oficial de guarnición de la institución, confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales. Según la inspección preliminar, no se observaron señales evidentes de violencia física en el cuerpo.

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“En horas de la tarde, mediante la línea de emergencia, fuimos informados de un cuerpo tendido en vía pública en jurisdicción del CAE Rincón, de la localidad de Suba”, manifestó el oficial en un video compartido por la institución.

El teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez Tabara, de la Policía Metropolitana de #Bogotá, entrega detalles sobre el hallazgo sin vida de una adolescente de 15 años en el sector de Villas del Rincón, en Suba. https://t.co/jeZk6oyluT — Minuto60 (@minuto60com) November 25, 2026

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Sin embargo, allegados y familiares que acudieron al lugar señalaron algunas particularidades que generaron preocupación. Según sus testimonios, la adolescente fue encontrada sin calzado, con una sola media, la blusa al revés y el rostro parcialmente cubierto por el cabello.

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Estos detalles deberán ser contrastados con los resultados de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Las labores de inspección y recolección de elementos probatorios quedaron a cargo de unidades de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Por otra parte, allegados manifestaron que el adolescente mencionado por la familia habría sido aprehendido por las autoridades en Suba, una versión que hasta el momento está pendiente de confirmación oficial.

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Hasta ahora, las entidades forenses no han divulgado públicamente la causa oficial de la muerte de Samantha Gaona.

#BOGOTÁ | Las autoridades encontraron sin vida a una menor de edad en el barrio Villas del Rincón en Suba. Señalan los familiares que perdieron contacto tras haberla llamado varias veces y luego de haber dejado a su hermana en la institución educativa. https://t.co/zjsEtEjN0u — NOTICIAS EDL (@NOTICIASEDL) November 25, 2026