El caso por la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleni Hernández, continúa generando interés público tras cumplirse cinco años de los hechos ocurridos en La Calera. Uno de los elementos más debatidos dentro de la investigación es el último video que se encontró del estilista, grabado momentos antes de su muerte.

En el material audiovisual difundido se observa a Mauricio Leal acostado en una cama mientras pronuncia la frase: “Hola a todas, perdónenme, no puedo más. Nadie sabe lo de nadie. Ya me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también. ¿Ya qué hago? ¿Qué hago?”.

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La historia detrás del último video de Mauricio Leal

Durante el especial judicial de El Klub de La Kalle, la abogada Erika Sanguinetti y el psicólogo forense Roberto Sicart expusieron diferentes elementos relacionados con la grabación. Según las interpretaciones presentadas durante la emisión, el video no correspondería a un acto espontáneo de Mauricio para quitarse la vida, sino a una situación en la que estaría recibiendo instrucciones de otra persona.

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El psicólogo forense Roberto Sicart explicó que, en la grabación, se observa cómo Mauricio dirige la mirada hacia arriba y parece consultar a alguien presente en la habitación qué más debía decir o hacer.

Por otro lado, señaló que uno de los aspectos fundamentales del análisis criminalístico fue el estudio del entorno visual, específicamente el comportamiento de las sombras y las fuentes de luz.

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“Había dos proyecciones de luces que generaban un juego de sombras”, explicó el especialista.

A esto se sumó el análisis de otros detalles de la grabación, como un pequeño movimiento de la puerta y algunas variaciones en la iluminación, que podrían indicar que un objeto estaba obstruyendo una fuente de luz ubicada detrás del rostro de la víctima.

Asimismo, Sicart indicó que “las sombras cubrían parcialmente el cuerpo y el rostro de Mauricio”. También se refirió a las condiciones físicas en las que se encontraba el estilista y cuestionó que pudiera sostener el celular y grabarse de manera estable si estaba gravemente herido.

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Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández / FOTO: Video obtenido por Noticias Caracol

¿Por qué el video de Mauricio Leal se conoció después de la condena a Jhonier?

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Cabe recordar que Jhonier Leal fue condenado en junio de 2024 a 55 años y 3 meses de prisión por el homicidio agravado de su hermano y su madre. Sin embargo, el material audiovisual se conoció públicamente en agosto de ese mismo año.

Durante el especial, la abogada Erika Sanguinetti explicó que la grabación fue encontrada después de encender y poner a cargar el teléfono celular de Mauricio Leal, que había sido entregado a la representación legal de las víctimas. Según su relato, la galería de imágenes se desplegó automáticamente y permitió advertir la existencia de la secuencia completa.

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Este hallazgo generó controversia, debido a que el dispositivo había permanecido bajo custodia de las autoridades desde el inicio de las investigaciones y el video no fue presentado ni debatido durante las audiencias públicas del juicio oral.

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“Lo primero que yo escucho de la Fiscalía es que ellos sacan unos comunicados de prensa e inicialmente dicen que ese elemento no está ahí... luego se retractan”, relató Sanguinetti.

Análisis por parte de psicólogo forense con relación a las actitudes que hizo caer a Jhonier Leal en la muerte de su hermano Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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La abogada también explicó que, desde la representación de las víctimas, consideraron que el contenido de la grabación podía evidenciar actos de tortura. No obstante, la Fiscalía no incluyó ese delito en la imputación final contra Jhonier Leal.

“El video nos estaba ilustrando de que había sido manipulado, editado, cortado... Mauricio estaba siendo torturado, había una tercera persona que era la que le estaba dando las instrucciones”, afirmó Sanguinetti durante el especial de El Klub de La Kalle.

Actualmente, la decisión judicial se encuentra en proceso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.