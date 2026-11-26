Tras los hechos ocurridos en noviembre de 2021 en La Calera, el análisis de las evidencias forenses y el comportamiento de Jhonier Leal marcaron el desarrollo de la investigación por la muerte del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleni Hernández. Estos detalles fueron abordados durante el especial judicial de El Klub de La Kalle.

Cabe recordar que el 21 de noviembre de 2021 se registró el último contacto con vida de Mauricio Leal en su vivienda. Al día siguiente, 22 de noviembre, se encendieron las alarmas debido a que el estilista no asistió a un compromiso que tenía agendado con una participante de Miss Universo en su salón de belleza.

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Ante su ausencia, su conductor de confianza, Jair Ruiz, se desplazó hasta la vivienda en compañía de Jhonier Leal. Tras ingresar por un balcón, encontraron los cuerpos sin vida de Mauricio y su madre en una de las habitaciones. El hallazgo provocó la reacción de Jhonier, quien posteriormente llamó la atención de los investigadores por algunos de sus comportamientos.



¿Cuál fue la decisión de Jhonier Leal que llamó la atención en el caso de Mauricio Leal?

Durante el especial de El Klub de La Kalle, el psicólogo forense Roberto Sicart señaló que uno de los aspectos que le llamó la atención fue que, días después de la muerte de Mauricio Leal, Jhonier concediera entrevistas a diferentes medios de comunicación desde la peluquería de su hermano y vistiera prendas que le pertenecían.

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Al analizar este comportamiento, explicó que estas acciones podían interpretarse como “actos fallidos”, en los que, según sus palabras, “al agresor lo traiciona el inconsciente”.

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De acuerdo con la interpretación del experto, Jhonier habría exteriorizado de manera prematura su intención de ocupar el espacio, el reconocimiento y la figura de su hermano, quien había alcanzado una importante notoriedad pública.

Yhonier, Mauricio Leal y Marleny Hernández / Foto: Tomada de redes sociales

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A este comportamiento se sumaron las observaciones realizadas durante las exequias por la abogada Erika Sanguinetti, quien señaló que Jhonier mantenía una actitud distante, tenía la mirada esquiva y evitaba observar los féretros.

¿Qué más se conoció del caso de Mauricio Leal?

Por otro lado, el psicólogo forense se refirió a algunos elementos encontrados en la escena, entre ellos una nota con el mensaje: "Los amo, perdón, no aguanto más a mis sobrinos y hermano. Dejo todo con todo mi amor. Perdóname, mamá", acompañada de la cifra 1124.

También mencionó las heridas que presentaban los cuerpos de Mauricio Leal y su madre, cuya profundidad fue uno de los aspectos analizados durante la investigación.

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Posteriormente, al hablar del video que se conoció tiempo después y que correspondería a las últimas grabaciones de Mauricio, explicó que el análisis pericial de sombras y proyección de luz habría permitido identificar la presencia e intervención de una tercera persona en la escena.

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Detalles sobre la muerte de Mauricio Leal /Fotos: tomadas Expediente Final

El 15 de diciembre de 2021, la Fiscalía General de la Nación descartó la hipótesis de que el estilista se hubiera quitado la vida y estableció que se trataba de que ambos fueron acabados. Jhonier Leal fue capturado el 14 de enero de 2022. Aunque el 18 de enero aceptó inicialmente los cargos, el 22 de abril de ese mismo año se retractó.

Finalmente, en junio de 2024, un juez lo condenó a 55 años y 3 meses de prisión por la muerte de su hermano y su madre.