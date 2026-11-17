Cinco años después de la muerte de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, el estado de los bienes que dejaron sigue generando interrogantes. Esta vez, imágenes divulgadas por el programa Expediente Final permitieron conocer cómo luce actualmente la vivienda en la que residía el estilista, ubicada en el conjunto Arboreto Bosques Residencial, en La Calera, Cundinamarca, y donde lastimosamente perdió la vida junto a su progenitora.

En los videos se observan espacios desocupados y señales de deterioro en el interior de la propiedad, que permanece bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde que fue incautada en el marco de las actuaciones relacionadas con el caso.

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La situación de la mansión no es el único asunto pendiente alrededor del patrimonio del estilista. Según la información presentada en el programa, las propiedades acumulan deudas superiores a los 100 millones de pesos por concepto de cuotas de administración. A esto se suman obligaciones relacionadas con los lotes del cementerio donde reposan los restos de Mauricio y su madre.



¿Qué bienes dejó Mauricio Leal?

El patrimonio del reconocido estilista incluye varios activos que continúan bajo administración estatal mientras avanzan los procesos judiciales y sucesorales.

Entre los bienes relacionados en el inventario se encuentran:

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Casa en La Calera: ubicada en el conjunto Arboreto Bosques Residencial y avaluada en más de 1.370 millones de pesos.



Apartamento en Bogotá: situado en la carrera séptima con calle 87, con un valor estimado de 462 millones de pesos.

situado en la carrera séptima con calle 87, con un valor estimado de 462 millones de pesos. Vehículos: dos automóviles Mercedes-Benz de gama alta y una motocicleta.

dos automóviles Mercedes-Benz de gama alta y una motocicleta. Participaciones empresariales : la sociedad de su reconocida peluquería y una firma comercial vinculada a un proyecto musical.

: la sociedad de su reconocida peluquería y una firma comercial vinculada a un proyecto musical. Mobiliario: elementos adquiridos para una sede que tenía previsto inaugurar en Sabana Park.

elementos adquiridos para una sede que tenía previsto inaugurar en Sabana Park. Dinero en una cuenta bancaria: más de 1.620 millones de pesos.

La administración y conservación de estos activos se convirtió en uno de los puntos de discusión entre los familiares de las víctimas y la SAE, especialmente por las dudas sobre el manejo de los inmuebles y las obligaciones económicas que se han acumulado.

Video de la casa de Mauricio Leal

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Abogada cuestionó a la SAE por la información sobre los bienes

Durante el programa también se expusieron los cuestionamientos de Erika Sanguinetti, abogada de Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal, quien aseguró que la entidad no habría entregado información solicitada mediante derechos de petición durante 2025.

La jurista manifestó que los familiares y sus representantes consideran que tienen derecho a conocer qué ha ocurrido con los bienes, debido a su interés en los procedimientos relacionados con el patrimonio.

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“Nosotros, a través de una solicitud, pedimos que nos informaran qué ha pasado con estos bienes. Nos han negado la información”, afirmó Sanguinetti.

Según lo expuesto en el espacio televisivo, la nueva administración de la SAE se encontraba revisando el expediente para emitir una respuesta formal a los interesados.

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La herencia sigue pendiente de decisiones judiciales

El futuro de los bienes también está relacionado con el proceso penal contra Jhonier Leal, hermano de Mauricio e hijo de Marleny, condenado en primera instancia a 55 años y tres meses de prisión por el doble homicidio.

Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada, la sentencia se encuentra en etapa de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esta situación mantiene pendientes otros trámites relacionados con la sucesión.

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Carlos Andrés García promovió una demanda de indignidad sucesoral con la intención de impedir que Jhonier reciba parte de la herencia. El resultado de este proceso será determinante para establecer quiénes podrán acceder legalmente al patrimonio.

Mientras tanto, las imágenes de la vivienda vuelven a poner en primer plano una de las preguntas que siguen rodeando el caso: qué ocurrirá con los bienes de Mauricio Leal y en qué condiciones se encuentran después de permanecer bajo administración estatal.

