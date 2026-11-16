Estudia GRATIS en universidades privadas como Los Andes y la Javeriana; así puedes aplicar

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán, mediante la Agencia Distrital Atenea y en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno y las 20 alcaldías locales, abrió la sexta convocatoria del programa Jóvenes a la E.

Esta iniciativa ofrece hasta 3.000 becas para ingresar a 39 instituciones privadas de educación superior de la ciudad.

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El beneficio principal abarca la financiación del ciento por ciento del valor de la matrícula. Adicionalmente, el programa te otorga un apoyo económico semestral concebido para facilitar tu permanencia y acompañar tu trayectoria formativa mientras cursas tus estudios.

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Esta financiación se logra gracias a los recursos de inversión provenientes de los Fondos de Desarrollo Local de las 20 localidades de Bogotá.



¿Cuáles son los requisitos para postularte a las becas de Jóvenes a la E?

Para poder aspirar a uno de los 3.000 cupos disponibles, debes cumplir con unas condiciones específicas fijadas en los lineamientos oficiales de la convocatoria.

En primer lugar, debes ser bachiller egresado de un colegio ubicado en la ciudad de Bogotá. Asimismo, debes contar con una edad máxima de hasta 28 años al momento de realizar la inscripción y haber presentado previamente la prueba Saber 11.

Respecto a tu lugar de residencia, la convocatoria permite la participación de aspirantes que vivan en cualquiera de las 20 localidades del Distrito Capital.

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El requisito indispensable en cuanto a tu formación secundaria es que el título de bachiller haya sido otorgado por una institución educativa de Bogotá.

Por otro lado, la asignación de los cupos se realiza evaluando la vulnerabilidad estructural de las personas postuladas junto con su mérito académico.

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En el sistema de calificación, la vulnerabilidad estructural puede aportar hasta 15 puntos adicionales. Entre los grupos priorizados se encuentran las mujeres, mujeres con hijos o hijas, personas transgénero, miembros de comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, pueblos indígenas y el Pueblo Rrom.

De igual forma, se prioriza a víctimas del conflicto armado o de violencia de género, personas reincorporadas y reinsertadas, personas con discapacidad y veteranos de la fuerza pública.

Si perteneces a alguna comunidad étnica, debes certificarlo mediante el documento oficial expedido por el Ministerio del Interior, siendo este el factor con mayor puntaje individual.

En caso de ser víctima, requieres contar con el certificado del Registro Único de Víctimas. La vulnerabilidad económica se mide a través del nivel del Sisbén y el mérito académico se determina mediante el puntaje obtenido en la prueba Saber 11.

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¿Qué universidades privadas y programas académicos están disponibles?

La oferta de la sexta convocatoria abarca 39 instituciones privadas de educación superior en Bogotá. Entre las universidades participantes se destacan la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad de La Sabana y la Universidad Externado de Colombia.

También participan la Universidad Santo Tomás, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Central, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad El Bosque, la Universidad Manuela Beltrán y la Universidad de San Buenaventura.

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Del mismo modo, la lista incluye a la Universidad La Gran Colombia, la Universidad de La Salle, la Universidad Libre, la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), la Universidad FUCS y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

Otras instituciones habilitadas son la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, la Fundación Universitaria Los Libertadores, el Politécnico Grancolombiano, la Fundación Universitaria del Área Andina, Uniempresarial, ÚNICA, la Fundación Universitaria Compensar, la Fundación Universitaria Sanitas y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Completan el grupo de 39 instituciones la Universidad EAN, la Corporación Universitaria Iberoamericana, la Uniagustiniana, la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá (FABA), la Fundación Politécnico Minuto de Dios (TEC MD), la CUN, la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam), la Fundación de Educación Superior Nueva América y la Universidad ECCI.

En estas instituciones podrás elegir programas académicos en los niveles técnico profesional, tecnológico y universitario.

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Las áreas del conocimiento disponibles abarcan ingenierías, tecnología y transformación digital, ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas, derecho y ciencias sociales, artes, diseño y comunicación, educación, ciencias naturales y arquitectura.

¿Cómo inscribirse en línea a Jóvenes a la E y cuáles son las fechas clave?

El proceso de inscripción para esta convocatoria es gratuito y se realiza de manera virtual. El trámite debe efectuarse directamente en el portal web oficial de la Agencia Distrital Atenea (www.agenciaatenea.gov.co). Una vez ingreses a la plataforma, debes crear un usuario o iniciar sesión en el sistema SICORE para completar la postulación.

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Antes de enviar el formulario, debes verificar los lineamientos oficiales del programa y reunir los documentos exigidos, como tu título de bachiller y los resultados oficiales de la prueba Saber 11.

Realizar el proceso con tiempo evita inconvenientes y previene que tu postulación quede incompleta al momento del cierre del sistema.

En cuanto al cronograma de la sexta convocatoria, debes tener presentes las siguientes fechas establecidas por las autoridades distritales:

Periodo de inscripciones: del 12 al 18 de noviembre de 2026.

Publicación de los resultados de seleccionados: 29 de diciembre de 2026.

Inicio de clases del semestre académico: enero de 2027.

Para consultar el detalle específico de las carreras ofrecidas y el número de cupos asignados en cada una de las 39 instituciones de educación superior privadas, debes ingresar al sitio web oficial www.agenciaatenea.gov.co.