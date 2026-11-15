Cayó Baloto Revancha: Estos son los números ganadores que hacen millonario a un jugador

Un afortunado jugador de la ciudad de Medellín se convirtió en el nuevo multimillonario de Colombia tras acertar los números del sorteo 2735 de Baloto Revancha y ganar un premio acumulado de $5.600 millones. El tiquete ganador fue adquirido a través del portal digital Baloto.com.

La fortuna volvió a sonreírle a un colombiano. Por cuarta vez en lo que va de 2026, el acumulado de Revancha fue entregado, aunque esta es la primera ocasión del año en la que el premio mayor queda en manos de un jugador de Medellín.

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En el sorteo número 2735, el ganador consiguió el millonario premio mediante un tiquete digital comprado bajo la modalidad manual en la plataforma oficial del juego.



¿Cuál fue la combinación ganadora de Baloto Revancha?

La combinación que convirtió al jugador en el nuevo multimillonario paisa estuvo conformada por los números 08, 11, 14, 26 y 40, acompañados por la superbalota 15. Además del premio mayor de $5.600 millones, el sorteo dejó una bolsa de premios superior a los $5.700 millones, distribuida entre 26.057 ganadores de diferentes categorías.

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Uno de los datos destacados por la organización es el papel de la tecnología en los recientes triunfos. Por cuarta vez consecutiva en 2026, el tiquete ganador del acumulado de Revancha fue adquirido a través de la plataforma digital Baloto.com.

Este canal de venta en línea ha registrado un crecimiento sostenido en el país y ya supera el millón de usuarios registrados. La posibilidad de participar desde cualquier lugar mediante un celular o computador ha impulsado la modalidad digital de este juego de suerte y azar.

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¿Cómo reclamar el premio millonario de Baloto Revancha?

De acuerdo con la información oficial del operador, el nuevo ganador de Medellín debe ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente para iniciar los trámites correspondientes y hacer efectivo el cobro del premio.

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Los requisitos legales, documentos y condiciones necesarios para reclamar el acumulado se pueden consultar directamente en el portal oficial de Baloto: www.baloto.com .

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Aportes de Baloto al sistema de salud en Colombia

Más allá de los premios individuales, Baloto Revancha también representa una fuente de recursos para la financiación del sistema de salud colombiano.

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Según las cifras divulgadas por el operador, entre el 25 de mayo de 2022 y el 8 de noviembre de 2026, el juego ha entregado más de $495.113 millones en premios a 13.089.806 ganadores en todo el país.

Asimismo, durante ese mismo periodo, la operación ha transferido más de $279.201 millones al sistema de salud de Colombia, como parte de los aportes derivados de esta actividad.