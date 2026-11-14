Abren 3.000 becas para estudiar en universidades privadas: estos son los requisitos para aplicar

Los jóvenes de Bogotá que buscan ingresar a la educación superior tienen una nueva oportunidad para estudiar en instituciones privadas sin asumir el costo de la matrícula. La Agencia Distrital Atenea abrió la sexta convocatoria del programa Jóvenes a la E, que dispone de hasta 3.000 becas para cursar programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios durante 2027.

La convocatoria incluye 39 instituciones privadas de educación superior y contempla la financiación del valor de la matrícula, además de un apoyo económico semestral para contribuir a la permanencia de los beneficiarios durante sus estudios. Sin embargo, para participar es necesario cumplir con determinadas condiciones y completar la inscripción dentro del plazo establecido.

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Las postulaciones estarán abiertas entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026, por lo que los interesados deben revisar los requisitos antes de iniciar el proceso.



¿Cuáles son los requisitos para aplicar a Jóvenes a la E 2027?

De acuerdo con la Agencia Atenea, las personas interesadas en participar deben cumplir con las siguientes condiciones:

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Ser bachiller: haber obtenido el título de bachiller en un colegio ubicado en Bogotá.

Tener hasta 28 años: la convocatoria está dirigida a jóvenes que tengan 28 años o menos.

Haber presentado las pruebas Saber 11: es necesario contar con el resultado de este examen.

Residir en Bogotá: pueden participar habitantes de cualquiera de las 20 localidades de la capital, siempre que hayan obtenido su título de bachiller en un colegio de la ciudad.

Además de estas condiciones generales, los aspirantes deben revisar los requisitos particulares del programa académico y de la institución que quieran elegir. Algunas universidades pueden solicitar puntajes mínimos en Saber 11, entrevistas o pruebas adicionales.

Cumplir con los requisitos generales permite participar en la convocatoria, pero no garantiza la asignación de una beca.

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¿Qué universidades participan en la convocatoria?

La sexta edición de Jóvenes a la E incluye 39 instituciones privadas de educación superior. Los aspirantes pueden consultar los programas disponibles y elegir hasta tres opciones, de acuerdo con la oferta y los cupos habilitados.

Estas son las instituciones participantes:

Pontificia Universidad Javeriana. Universidad Externado de Colombia. Universidad Central. Universidad del Rosario. Universidad Sergio Arboleda. Universidad Manuela Beltrán. Universidad de La Salle. Universidad de los Andes. Universidad Antonio Nariño. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Politécnico Grancolombiano. Uniempresarial. Fundación Universitaria Compensar. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. UNIMINUTO. Uniagustiniana. Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá (FABA). Fundación Politécnico Minuto de Dios (TEC MD). Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN). Fundación Universitaria Cafam (Unicafam). Universidad Santo Tomás. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Universidad de La Sabana. Universidad de San Buenaventura. Universidad El Bosque. Universidad La Gran Colombia. Universidad Libre. Universidad Piloto de Colombia. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA). Fundación Universitaria Los Libertadores. Fundación Universitaria del Área Andina. Institución Universitaria Colombo Americana (ÚNICA). Fundación Universitaria Sanitas. Universidad EAN. Corporación Universitaria Iberoamericana. Fundación de Educación Superior Nueva América. Universidad ECCI.

La oferta académica contempla áreas como ingeniería, tecnología, salud, ciencias económicas y administrativas, derecho, ciencias sociales, artes, diseño, comunicación, educación, ciencias naturales y arquitectura.