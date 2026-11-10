Gobierno De La Espriella hará cambios en la Universidad Nacional tras 10 años de espera

El Gobierno nacional anunció una asignación de $70.000 millones destinados a la Universidad Nacional de Colombia. Esta importante partida económica financiará una transformación académica orientada al área de la medicina y a la recuperación de capacidades científicas estratégicas para el país.

El anuncio oficial se realizó durante la sesión número 20 del Consejo Superior Universitario (CSU), celebrada en la sede del Ministerio de Educación.

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Durante la reunión, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, presentó los detalles del respaldo económico. Asimismo, el Gobierno designó a Diego Torres como su representante ante el Consejo Superior de la institución.



Si te preguntas cómo se sustenta legalmente esta partida financiera, debes saber que los recursos están respaldados por la Resolución 030222 del 30 de octubre de 2026.



¿En qué consiste el proyecto Citfarma y cuál es su objetivo en la UNAL?

El pilar central de esta inversión es la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica, denominado Citfarma.

Si te interesa el avance del conocimiento científico en la educación pública, este centro representa una apuesta para fortalecer la institución y responder a solicitudes académicas formuladas durante años.

La ministra Ilva Myriam Hoyos explicó que esta obra no debe verse simplemente como la edificación de unos muros, sino como la consolidación de lugares de encuentro comunitario y tejido educativo que superan brechas y generan confianza en la universidad.

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De este modo, la infraestructura busca proyectar el conocimiento científico hacia el bienestar de la sociedad.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, Lucy Gabriela Delgado, resaltó el valor estratégico de la edificación.

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Delgado afirmó que el Citfarma conecta el conocimiento científico con el país, la autonomía farmacéutica y la salud de los colombianos, generando soluciones concretas para el desarrollo nacional.

¿Qué problemas de infraestructura solucionará la inversión de $70.000 millones?

Para comprender el impacto de este proyecto, debes conocer el antecedente que motivó la solicitud de la comunidad universitaria.

Desde hace varios años, los estudiantes venían señalando severas deficiencias en la infraestructura del edificio de Farmacia de la sede principal en Bogotá. La gravedad del deterioro provocó el cierre parcial de las instalaciones hace dos años.

Aquel cierre parcial afectó el normal desarrollo de las actividades académicas, perjudicando laboratorios, proyectos formativos y grupos de investigación. Con la llegada de los $70.000 millones, se renovará e innovará este espacio clave para los estudiantes y la medicina colombiana.

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Al respecto, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, destacó la trascendencia de la medida anunciada en el CSU. Peña señaló que la decisión informada por la ministra de Educación rompe una espera de 10 años por una solución efectiva a los problemas de infraestructura que presentaban los laboratorios de Farmacia de la UNAL.

¿Cuándo iniciará la construcción del Citfarma y cuál es el cronograma de obras?

Si quieres saber cuándo empezarán los trabajos de edificación en el campus, las autoridades de la institución ya han definido el inicio del cronograma. De acuerdo con lo confirmado por el rector José Ismael Peña, las obras de construcción del Citfarma comenzarán el próximo año.

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Con el arranque de los trabajos previsto para el año entrante, la Universidad Nacional busca modernizar su infraestructura científica y potenciar la investigación médica y farmacéutica al servicio de la salud en el país.