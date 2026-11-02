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La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Buscas empleo? Gobierno De la Espriella abre inédita convocatoria para trabajar en embajadas

¿Buscas empleo? Gobierno De la Espriella abre inédita convocatoria para trabajar en embajadas

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una convocatoria limitada para colombianos. Conoce los requisitos y embajadas para trabajar en el exterior.

Gobierno De la Espriella busca colombianos para trabajar en el exterior: convocatoria por tiempo limitado
El presidente Abelardo De La Espriella promueve el mérito profesional para los cargos diplomáticos y comerciales de Colombia en el extranjero.
/Foto: IA /AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella ha anunciado de manera oficial la apertura de un proceso público para vincular personal cualificado a misiones en el extranjero.

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Si tu meta es trabajar en el exterior con el Gobierno De la Espriella, esta es una oportunidad única y con cupos limitados que debes aprovechar de inmediato.

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A través de la estrategia integral de meritocracia y optimización del gasto público, la administración busca conectar el talento de los connacionales con cargos estratégicos de alta relevancia comercial y diplomática en el servicio exterior.

Puedes leer: Salario mínimo 2027: puja por el aumento, ¿De la Espriella puede definirlo por decreto?

¿Cuáles son las embajadas y vacantes disponibles en la convocatoria?

El anuncio presidencial detalló que el proceso se concentra en dos grandes frentes de trabajo internacional.

En primer lugar, se abrió una asignación por méritos en cinco embajadas específicas para funcionarios del escalafón diplomático: Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam.

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Esta medida responde al objetivo del mandatario de priorizar las capacidades técnicas sobre los acuerdos políticos tradicionales.

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Por otra parte, mediante el programa Banco de Talentos de la Patria Milagro, se habilitaron 14 vacantes clave para las oficinas comerciales de ProColombia en el mundo.

Los principales destinos comerciales para estas funciones incluyen potencias como Estados Unidos, España, Brasil, Alemania y México. El propósito central de estos roles es dinamizar la inversión extranjera, abrir nuevos mercados y potenciar el turismo nacional.

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Requisitos y perfiles solicitados para postularse

La convocatoria está estrictamente diseñada para perfiles profesionales robustos. El Gobierno Nacional está buscando activamente a ciudadanos que posean experiencia certificada en las siguientes áreas:

  • Comercio exterior y relaciones de negocios internacionales
  • Gestión y promoción del turismo internacional
  • Atracción de inversión extranjera directa hacia Colombia.

Un factor indispensable y determinante dentro de este proceso de selección es el lugar de residencia actual.

El presidente Abelardo De La Espriella aclaró que la convocatoria priorizará a los colombianos que ya residan en los países de destino.

Esta condición responde a una doble estrategia: ahorrar gastos logísticos de traslado desde Colombia y asegurar que los contratados dominen el idioma, la cultura y la dinámica económica local.

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¿Cómo aplicar al Banco de Talentos antes de la fecha límite?

Los interesados en postularse a una de las vacantes comerciales deben actuar con celeridad debido al carácter limitado de la oferta. El canal oficial para la recepción de documentos es directo con la Presidencia de la República.

Para iniciar el trámite, los aspirantes deben organizar su hoja de vida con los soportes de experiencia solicitados y enviarla formalmente al correo electrónico oficial: bancodetalentos@presidencia.gob.co.

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El propio mandatario enfatizó que su administración no tolerará ineficiencias y que el acceso a estos puestos se otorgará exclusivamente a quienes demuestren vocación de servicio y excelencia profesional.

¿Hasta cuándo hay plazo? Fecha límite de la convocatoria

El factor tiempo es crítico en este proceso de selección debido al alto volumen de solicitudes esperado.

El cronograma oficial emitido por la Presidencia de la República establece que la fecha límite para postularse a la convocatoria de las embajadas es el martes 3 de noviembre de 2026.

Los aspirantes para las misiones en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam tienen hasta las 11:59 p.m. de ese día para radicar su documentación.

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Tras el cierre, la Cancillería realizará una evaluación rápida de hojas de vida los días 4 y 5 de noviembre, con el objetivo de entregarle al presidente Abelardo De La Espriella la terna definitiva de seleccionados el viernes 6 de noviembre de 2026.

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