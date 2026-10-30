Compras por Temu y Shein tendrían nuevas reglas con Gobierno De la Espriella

Si sueles pedir ropa, accesorios o artículos para el hogar en plataformas como Temu, Shein o Amazon, debes estar atento a las modificaciones tributarias que se tramitan en el país.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que plantea un cambio sustancial en las condiciones fiscales de las importaciones.

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Actualmente, la legislación colombiana plantea una excepción al cobro del impuesto al valor agregado (IVA) para ciertas importaciones que llegan mediante tráfico postal y envíos urgentes.



Este beneficio aplica cuando el valor del envío no supera los 200 dólares, no tiene fines comerciales y proviene de un país cuyo tratado comercial con Colombia establece expresamente que no debe cobrarse este impuesto.

Sin embargo, la propuesta liderada por el Ministerio de Hacienda busca eliminar esa excepción tributaria para las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico, de modo que deban pagar IVA del 19 % sin importar el valor de la transacción.

Este paquete de medidas fue radicado formalmente ante el Congreso por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo.

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De acuerdo con el Ejecutivo, la iniciativa busca ajustar las cuentas fiscales y, al mismo tiempo, atender los reclamos de los comerciantes nacionales por las condiciones de competencia frente a los portales extranjeros.

Gremios como Fenalco y empresarios de sectores como confecciones, calzado, cuero, juguetería y artículos para construcción han señalado que enfrentan dificultades para competir con los precios de estas plataformas.

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Con la medida, se pretende reducir la diferencia tributaria que favorece a los vendedores del exterior.

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¿Cuánto subirán los precios y cómo se cobrará el IVA a los envíos internacionales?

Si la propuesta se convierte en ley y se aplica la tarifa general del IVA del 19 %, notarás un ajuste directo en el costo final de tus productos.

El cálculo del impuesto adicional es muy sencillo de entender: por cada $ 100.000 del valor de tu producto, se sumarán \( 19.000 correspondientes al tributo.

De este modo, una compra que antes te costaba \) 100.000 pasará a tener un costo total de $ 119.000 con el impuesto incluido.

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Respecto a la recaudación del dinero, el cobro de los impuestos en este tipo de operaciones suele gestionarse a través de las empresas de mensajería o directamente por medio de las plataformas de comercio electrónico. Esto significa que las empresas o portales podrían liquidar el IVA e incorporarlo al precio durante la compra por internet, o bien cobrarlo antes de entregarte el paquete en tu domicilio.

¿Cuándo entra en vigor la propuesta de IVA para plataformas extranjeras?

Es fundamental que tengas en cuenta que este cambio por ahora no está vigente. La propuesta hace parte de un proyecto de ley que deberá debatirse y votarse en el Congreso de la República.

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Por esta razón, las condiciones definitivas y la fecha en que podría comenzar a aplicarse el cobro del 19 % de IVA dependerán exclusivamente del trámite legislativo en el país.

Mientras la iniciativa no sea aprobada por el Congreso, el beneficio de exención para los envíos menores a 200 dólares continúa operando bajo las reglas vigentes.