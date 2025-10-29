Compró 100 imanes por Temu y lo que hizo con ellos lo mandó derecho al hospital

Lo que comenzó como un simple pedido en línea terminó en una cirugía de emergencia. Un adolescente de 13 años, residente en la Isla Norte de Nueva Zelanda, decidió comprar por Internet un paquete de 100 imanes de alta potencia.

Sin que su familia lo supiera, el joven los ingirió uno a uno, desencadenando un grave cuadro médico que dejó sorprendidos incluso a los especialistas.

El adolescente confesó que había tragado los pequeños imanes aproximadamente una semana antes de ingresar al hospital de Tauranga, tras varios días de fuertes dolores abdominales y fiebre. Los doctores, alarmados por su estado, le realizaron una radiografía y se encontraron con algo inusual: los imanes estaban agrupados dentro de sus intestinos en cuatro líneas perfectamente rectas.

Según el informe publicado en el New Zealand Medical Journal, los objetos eran imanes de neodimio de unos 5 x 2 milímetros, conocidos por su enorme fuerza magnética. En la imagen, se apreciaba cómo diferentes partes del intestino se mantenían unidas debido a la atracción entre los imanes, lo que generaba una peligrosa presión interna.

Estos productos, que fueron prohibidos en Nueva Zelanda desde el año 2013, aún pueden encontrarse fácilmente a través de plataformas internacionales. En este caso, los médicos aseguraron que el menor los adquirió a través del sitio de compras en línea Temu.

Tras conocerse el hecho, la empresa aseguró que ya está investigando el caso para verificar que sus vendedores cumplan con las regulaciones de seguridad del país.

¿Qué ocurrió en el organismo del adolescente?

El diagnóstico fue claro: los imanes habían provocado necrosis intestinal, es decir, muerte del tejido, en al menos cuatro zonas del intestino delgado y parte del grueso. Los cirujanos tuvieron que intervenir de inmediato para retirar los fragmentos dañados y extraer los imanes, evitando una posible perforación o una infección grave.

Después de ocho días hospitalizado, el adolescente logró recuperarse y fue dado de alta bajo estricta observación médica. Sin embargo, los doctores advirtieron que podría enfrentar complicaciones futuras, como obstrucción intestinal o dolores abdominales crónicos, debido al daño sufrido en el sistema digestivo.

