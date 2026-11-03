¿Se avecina una crisis? La razón por la que De la Espriella exige aprobar la Ley de Rescate YA

El Gobierno Nacional de Colombia modificó los tiempos del debate económico en el Congreso de la República. Este 3 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella radicó un mensaje de urgencia e insistencia para acelerar el trámite del Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido formalmente como la Ley de Rescate Económico.

Esta medida obliga a las Comisiones Terceras y Cuartas de ambas cámaras a deliberar de manera conjunta, reduciendo sustancialmente los plazos constitucionales habituales a un margen de 30 días.

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La justificación del Ejecutivo para impulsar la Ley de Rescate Económico en Colombia se fundamenta en un deterioro estructural de las finanzas públicas. Según los reportes del Ministerio de Hacienda y el vicepresidente José Manuel Restrepo, el país enfrenta un riesgo inminente de suspensión de pagos o default en 2027 si no se aplican correctivos fiscales antes de que concluya el periodo legislativo de 2026.



De acuerdo con el documento emitido por la Presidencia, el desbalance entre los ingresos del Estado y el crecimiento sostenido del gasto público ha llevado la deuda a máximos históricos.



Actualmente, uno de cada tres pesos recaudados por impuestos se destina exclusivamente al pago de intereses de la deuda, una situación que respalda la urgencia del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno.

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Ley de Rescate Económico: ¿en qué consiste el ajuste fiscal de 45 billones?

El proyecto de ley, estructurado en un paquete de 106 artículos, busca consolidar un ajuste fiscal estimado en 45 billones de pesos mediante una fórmula mixta. El Gobierno ha enfatizado que aproximadamente el 70% del esfuerzo provendrá de una política de austeridad y racionalización del gasto público.

Esta estrategia faculta al mandatario para suprimir o fusionar ministerios, reducir estructuras de nómina y limitar en un 50% la contratación por prestación de servicios en el aparato estatal. El 30% restante del ajuste se financiará mediante modificaciones tributarias e ingresos por crecimiento económico.

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IVA del 19%: los productos de la canasta familiar que entrarían en el debate

Las disposiciones tributarias incluidas en la Ley de Rescate Económico han despertado un profundo debate en los sectores políticos y sociales. El ala de oposición, liderada por el expresidente Gustavo Petro, junto con diversas centrales obreras, cuestiona con dureza la eliminación de exenciones y el traslado de productos de la canasta familiar, como el café, el azúcar y los aceites, hacia la tarifa general del IVA del 19%.

Otro de los puntos que genera resistencia es la propuesta de gravar con este impuesto las compras electrónicas internacionales inferiores a 200 dólares, realizadas en plataformas como Shein o Temu. La medida ha generado cuestionamientos entre los consumidores por sus posibles efectos sobre este tipo de adquisiciones.

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Por su parte, el Ejecutivo defiende la equidad de la propuesta y argumenta que contempla un programa de compensación social mediante la devolución del IVA para 18,9 millones de ciudadanos vulnerables, con el propósito de liberarlos de la carga impositiva.

Congreso tendrá que acelerar el debate de la Ley de Rescate Económico

Tras la radicación del mensaje de urgencia e insistencia, la iniciativa adquiere prelación absoluta en el orden del día del Congreso, desplazando otros debates pendientes en la agenda legislativa.

La rapidez con la que las bancadas tradicionales y la coalición oficialista asimilen los costos políticos de las medidas impositivas definirá si la administración De la Espriella logra sortear la encrucijada fiscal antes del cierre del año.

