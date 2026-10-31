Estos alimentos de la canasta familiar podrían subir de precio si cambia el IVA

La propuesta de Ley de Ajuste Fiscal contempla cambios en el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) que podrían sentirse en el bolsillo de los colombianos, especialmente al momento de comprar algunos alimentos. Entre los productos que actualmente están excluidos del impuesto y que pasarían a tener una tarifa del 19 % aparecen el tomate, la cebolla, el banano, las uvas y varios tipos de frutas y verduras.

La iniciativa busca ampliar la cantidad de bienes y servicios que pagan la tarifa general del IVA. Sin embargo, no todos los alimentos tendrían un incremento: productos de consumo habitual como el arroz, la papa, la yuca, el pan, los lácteos y el pescado conservarían su tratamiento tributario actual. Por eso, es importante revisar cuáles productos sí están incluidos en los cambios planteados.

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¿Qué alimentos de la canasta familiar podrían tener IVA del 19 %?

Entre los alimentos que podrían comenzar a pagar el 19 % de IVA se encuentran varios productos que hacen parte de las compras habituales de los hogares. La lista contempla:

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Tomate y cebolla.

Repollo y pepino.

Otras hortalizas.

Banano y coco.

Cítricos y uvas.

Miel.

La propuesta también incluye productos como la sal, semillas y abonos. Estos últimos son insumos que pueden tener incidencia en las actividades agrícolas y, por esa vía, en los costos de producción.

En el caso de las frutas y verduras, el cambio podría reflejarse en el precio que pagan los consumidores si el impuesto termina trasladándose al valor final de los productos. Esto significa que hacer mercado podría resultar más costoso para las familias que compran habitualmente estos alimentos.

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No obstante, hay productos de la canasta básica que conservarían su tratamiento actual y no pasarían a pagar el 19 % bajo esta propuesta. En ese grupo aparecen el arroz, la papa, la yuca, los granos, el pan, el agua, los lácteos y el pescado.

Café, avena y otros productos también tendrían cambios

La iniciativa contempla modificaciones para algunos bienes que actualmente tienen una tarifa reducida del 5 %. Entre ellos aparecen el café y la avena, que pasarían a la tarifa general del 19 % de acuerdo con lo planteado en el proyecto. También se incluyen servicios de aseo y vigilancia, así como vehículos híbridos y eléctricos.

Por otra parte, la propuesta contempla cambios para las compras internacionales de bajo valor. Esto afectaría los pedidos inferiores a 200 dólares realizados en plataformas como Shein y Temu, que actualmente pueden ingresar al país sin IVA bajo determinadas condiciones. Si se aprueba la modificación, estos productos comenzarían a pagar el 19 %.

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También se plantea aumentar del 5 % al 19 % el IVA para licores y cigarrillos.

Es importante tener presente que estos cambios hacen parte de una propuesta de ajuste fiscal y no significan que todos los productos mencionados ya tengan un nuevo impuesto. La iniciativa debe surtir su trámite en el Congreso y, de ser aprobada, los cambios se aplicarían según las condiciones y fechas establecidas en la ley.

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Por ahora, uno de los puntos que más atención genera es el posible impacto sobre alimentos como el tomate, la cebolla y el banano, productos presentes en las compras cotidianas de muchos hogares colombianos.